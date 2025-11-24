Сеть лечебно-диагностических медицинских центров «338», «1506», «340» — Болят суставы? Запишитесь к ревматологу! 24.11.2025 Реклама ООО «МЕД УСЛУГИ+», ИНН 7735182247 erid:2VtzqwgtfLD

В мире ревматологические заболевания занимают второе место после сердечно-сосудистых заболеваний. Несвоевременная постановка правильного диагноза приводит к серьезнейшим проблемам в дальнейшем лечении.
Поэтому чрезвычайно важно при первых симптомах заболевания обращаться к врачу.

При совместном участии ревматолога и ортопеда в лечении ревматических заболеваний реализуются преимущества комплексного подхода: ревматолог специализируется на диагностике и медикаментозном лечении воспалительных процессов, а ортопед — на восстановлении суставов, их функции и коррекции структурных изменений.
Совместная работа врачей позволяет своевременно выявлять и устранять признаки возможных осложнений. При этом повышенная точность диагностики, лечение становится более эффективным, что способствует замедлению развития заболевания и повышению качества жизни пациента.

В отделения ревматологии нашей клиники принимают:

  • Гунчикова Виктория Александровна, ревматолог
  • Гимбатова Джамиля Шихабудиновна, ревматолог
  • Ильина Алина Галяуевна, ревматолог
  • Ткаченко Светлана Николаевна, ревматолог

Ортопед Пильвялене Инна Викторовна

В клинической практике с ревматологом тесно сотрудничает ортопед, осуществляющий наблюдение пациентов с хроническими патологиями костно-мышечной системы.
В нашей клинике ведет прием травматолог-ортопед Пильвялене Инна Викторовна, которая занимается лечением и профилактикой ортопедических патологий: артритов, артрозов, искривления позвоночника, дисплазии тазобедренных суставов, плоскостопия.

Лечение боли в суставах и позвоночнике может потребовать терапии и наблюдения у неврологов, эндокринологов и других врачей-специалистов. Для каждого пациента подбирается индивидуальная методика лечения в соответствии с типом поражения суставов.

Запишитесь на приём к специалистам, если у вас:

— Боли и дискомфорт в суставах, присутствие припухлостей
— Скованность в позвоночнике или отдельных суставах
— Постоянная и беспричинная слабость
— Частые повышения температуры тела без видимых на то причин
— Наследственная склонность к ревматическим заболеваниям (наличие родственников с ревматическими заболеваниями).

Записаться на консультацию можно по телефону:

Сеть медицинских центров:
• 8-499-678-03-78 (многоканальный)

Сайт: https://www.medcentre338.ru/spetsialisty/shumik-yuliya-vladimirovna/
ВКонтакте: https://vk.com/club44443400

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Лицензия № ЛО-77-01-020454 от 24 сентября 2020 года и Лицензия № ЛО-77-01-019792 от 18 марта 2020

