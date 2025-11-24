При совместном участии ревматолога и ортопеда в лечении ревматических заболеваний реализуются преимущества комплексного подхода: ревматолог специализируется на диагностике и медикаментозном лечении воспалительных процессов, а ортопед — на восстановлении суставов, их функции и коррекции структурных изменений.

Совместная работа врачей позволяет своевременно выявлять и устранять признаки возможных осложнений. При этом повышенная точность диагностики, лечение становится более эффективным, что способствует замедлению развития заболевания и повышению качества жизни пациента.