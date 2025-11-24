В мире ревматологические заболевания занимают второе место после сердечно-сосудистых заболеваний. Несвоевременная постановка правильного диагноза приводит к серьезнейшим проблемам в дальнейшем лечении.
Поэтому чрезвычайно важно при первых симптомах заболевания обращаться к врачу.
При совместном участии ревматолога и ортопеда в лечении ревматических заболеваний реализуются преимущества комплексного подхода: ревматолог специализируется на диагностике и медикаментозном лечении воспалительных процессов, а ортопед — на восстановлении суставов, их функции и коррекции структурных изменений.
Совместная работа врачей позволяет своевременно выявлять и устранять признаки возможных осложнений. При этом повышенная точность диагностики, лечение становится более эффективным, что способствует замедлению развития заболевания и повышению качества жизни пациента.
- Гунчикова Виктория Александровна, ревматолог
- Гимбатова Джамиля Шихабудиновна, ревматолог
- Ильина Алина Галяуевна, ревматолог
- Ткаченко Светлана Николаевна, ревматолог
В клинической практике с ревматологом тесно сотрудничает ортопед, осуществляющий наблюдение пациентов с хроническими патологиями костно-мышечной системы.
В нашей клинике ведет прием травматолог-ортопед Пильвялене Инна Викторовна, которая занимается лечением и профилактикой ортопедических патологий: артритов, артрозов, искривления позвоночника, дисплазии тазобедренных суставов, плоскостопия.
Лечение боли в суставах и позвоночнике может потребовать терапии и наблюдения у неврологов, эндокринологов и других врачей-специалистов. Для каждого пациента подбирается индивидуальная методика лечения в соответствии с типом поражения суставов.
— Боли и дискомфорт в суставах, присутствие припухлостей
— Скованность в позвоночнике или отдельных суставах
— Постоянная и беспричинная слабость
— Частые повышения температуры тела без видимых на то причин
— Наследственная склонность к ревматическим заболеваниям (наличие родственников с ревматическими заболеваниями).
