Вы хотите самостоятельно заняться ремонтом своего автомобиля или просто ищете место, где сможете получить квалифицированную помощь? «N.B. Garage» рад предложить вам эту возможность.
Сервис предоставляет всё необходимое для комфортного и безопасного ремонта вашего авто: начиная от подъемников и заканчивая всем инструментом, который у «N.B. Garage» есть. Абсолютно все входит в стоимость аренды ремонтного поста.
Прайс
Аренда ремонтного поста с подъемником:
- будние дни — 600 р/час
- выходные и праздничные дни — 750 р/час
Аренда ремонтного поста с подъемником на день:
- будние дни — 6.000 рублей
- выходные и праздничные дни — 7.500 рублей.
Контакты
Для записи и уточнения вопросов звоните:
- 8-999-815-01-12, Никита
- 8-916-605-51-19, Борис
- t.me/nbgarage
Часы работы: ежедневно с 10:00 до 23:00
Адрес: Московская область, Солнечногорский р-н., пгт Ржавки, вл. 15
Сервис самообслуживания «N.B. Garage» ждёт вас.
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