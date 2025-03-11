Вы хотите самостоятельно заняться ремонтом своего автомобиля или просто ищете место, где сможете получить квалифицированную помощь? «N.B. Garage» рад предложить вам эту возможность.

Сервис предоставляет всё необходимое для комфортного и безопасного ремонта вашего авто: начиная от подъемников и заканчивая всем инструментом, который у «N.B. Garage» есть. Абсолютно все входит в стоимость аренды ремонтного поста.