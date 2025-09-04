Татьяна — ответственный, творческий, добрый и исключительно внимательный специалист с опытом работы более восьми лет. Индивидуальный кабинет находится по адресу: Георгиевский проспект, дом 33, корпус 6.
Работает только на качественных материалах, все расходные материалы одноразовые, инструменты стерильные. Выполняет разные виды маникюра и педикюра в актуальных техниках и с заботой о каждой детали этого процесса. Ваши ногти будут идеальными — красивыми и ухоженными.
Подологическое образование позволяет мастеру заниматься сложными проблемами стоп и ногтей. Это застарелые мозоли, трещины, грибок, вросшие ногти, гипергидроз. В числе услуг: удаление трещин и мозолей, гигиена и обработка стоп, установка титановой нити для коррекции роста ногтевой пластины.
В кабинете Татьяны уютно и удобно. Цены на все услуги умеренные, нет салонных «накруток». Клиенты довольны — отзывы только положительные.
Запись: WhatsApp