Каждый летний день, сам по себе — праздник.
Ежедневная праздничная тема в обычном календаре для веселья, кулинарии, творчества, игр, местных путешествий и прочее…
2 июня это не только день старта первой летней смены, но и День запуска бумажных змеев и самолетиков, День собак в Аргентине, День ананаса в Таиланде, и День труда на Багамах… Итак, праздников, хоть отбавляй, главное выбрать лучшие и провести это лето на нужной волне.
С самого начала ребята погружаются в праздничную тематику, включают детскую фантазию, воображение и креативные способности. Полная творческая свобода гарантирована.
В лагере реализуют самые смелые идеи в рамках заданной тематики.
Каждый будний день с 8:00 до 18:30: завтрак, обед, полдник, походы, игры подвижные/ настольные, всевозможные интересные затеи… Дополнительно по желанию: гимнастика в гамаках, выезды на игровые аттракционы и контактные зоопарки.
В конце каждой смены — ярмарка с призами и подарками, где дети выступят продавцами своих рукотворных поделок.
Основная цель лагеря в этом году дать детям отдохнуть так, как они хотят.
У вас такие же намерения?
Тогда, добро пожаловать.
1 весенняя смена: «Предисловие»
19.05-30.05
1 смена: «Вступление»
2.06-27. 06
2 смена: «Развитие»
30.06-25.07
3 смена: «Кульминация»
28.07-22.08
4 смена: «Послесловие»
25.08-29.08
День= 3500 рублей
1 неделя= 15000 рублей
2 недели= 27000 рублей
3 недели= 36000 рублей
4 недели= 43000 рублей
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