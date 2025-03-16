2 июня это не только день старта первой летней смены, но и День запуска бумажных змеев и самолетиков, День собак в Аргентине, День ананаса в Таиланде, и День труда на Багамах… Итак, праздников, хоть отбавляй, главное выбрать лучшие и провести это лето на нужной волне.



С самого начала ребята погружаются в праздничную тематику, включают детскую фантазию, воображение и креативные способности. Полная творческая свобода гарантирована.