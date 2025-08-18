Семейный клуб «Дом» открывает двери для новых учеников в семейные классы — набор на 2025/2026 учебный год 18.08.2025 Реклама ИП КУЗНЕЦОВА О.В. ИНН:773502181455 erid:2VtzqwZYXTX
Что ждёт ваших детей?

Сильная базовая программа с успешной аттестацией по ФГОС.

Уникальные дополнительные предметы:

  • музыка
  • изобразительное искусство
  • архитектура и каллиграфия
  • ТРИЗ и программирование
  • занимательная физика и биология
  • история древнего мира.

Главные принципы:

  • поддерживать и мотивировать каждого ученика
  • учить мыслить нестандартно и не бояться ошибок
  • развивать коммуникативные навыки
  • сохранять естественный интерес к познанию
  • создавать дружелюбную атмосферу.

Почему семейный клуб «Дом» особенный?

  • Небольшие классы
  • Индивидуальный подход
  • Увлечённые преподаватели
  • Эффективное освоение программы.

Активный досуг:

  • экскурсии и походы
  • интересные мастер-классы
  • школьные ярмарки
  • выездные мероприятия.

Успейте записаться

Свободные места в классах:

  • 1 класс — 2 места
  • 2 класс — набор закрыт
  • 3 класс — 2-3 места
  • 4 класс — 2-3 места
  • 5 класс — 1-2 места
  • 6 класс — 3-4 места
  • 7 класс — 1-2 места.

Стоимость ежемесячного обучения:

  • 1-4 классы: 22 000 рублей (три дня в неделю по пять уроков)
  • 5, 6 классы: 30 000 рублей (четыре дня в неделю по шесть уроков)
  • 7 класс: 32 000 рублей (четыре дня в неделю по шесть уроков).

Присоединяйтесь к дружной семье в клубе «Дом».

Телеграм: https://t.me/FamilyclubDom
Вконтакте: https://vk.com/familyclubdom

По всем вопросам приема:

  • пишите, звоните Ольге Кузнецовой — 8-926-247-21-47

Адрес: ЖК «Первый Андреевский», корпус 2.
