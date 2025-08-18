Что ждёт ваших детей?
Сильная базовая программа с успешной аттестацией по ФГОС.
Уникальные дополнительные предметы:
- музыка
- изобразительное искусство
- архитектура и каллиграфия
- ТРИЗ и программирование
- занимательная физика и биология
- история древнего мира.
Главные принципы:
- поддерживать и мотивировать каждого ученика
- учить мыслить нестандартно и не бояться ошибок
- развивать коммуникативные навыки
- сохранять естественный интерес к познанию
- создавать дружелюбную атмосферу.
Почему семейный клуб «Дом» особенный?
- Небольшие классы
- Индивидуальный подход
- Увлечённые преподаватели
- Эффективное освоение программы.
Активный досуг:
- экскурсии и походы
- интересные мастер-классы
- школьные ярмарки
- выездные мероприятия.
Успейте записаться
Свободные места в классах:
- 1 класс — 2 места
- 2 класс — набор закрыт
- 3 класс — 2-3 места
- 4 класс — 2-3 места
- 5 класс — 1-2 места
- 6 класс — 3-4 места
- 7 класс — 1-2 места.
Стоимость ежемесячного обучения:
- 1-4 классы: 22 000 рублей (три дня в неделю по пять уроков)
- 5, 6 классы: 30 000 рублей (четыре дня в неделю по шесть уроков)
- 7 класс: 32 000 рублей (четыре дня в неделю по шесть уроков).
Присоединяйтесь к дружной семье в клубе «Дом».
Телеграм: https://t.me/FamilyclubDom
Вконтакте: https://vk.com/familyclubdom
По всем вопросам приема:
- пишите, звоните Ольге Кузнецовой — 8-926-247-21-47
Адрес: ЖК «Первый Андреевский», корпус 2.
