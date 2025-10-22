Осенний урожай веселья! В программе: бесплатная фотосессия с животными, анимационная программа с конкурсами, Тесла шоу, шоу опытов и угощение посетителей капкейками — тыковками!



Приходите за призами и вкусняшками, за позитивом и отличным настроением для всей семьи!



А животные Зоофермы уже заряжены витаминным оранжевым счастьем!



Афиша 25 и 26 октября



Ссылки на соцсети — в первом комментарии.



Зооферма Шихово работает ежедневно с 10 до 18.



Адрес: МО, Дмитровский район, деревня Шихово, дом 100, строение 1



ВКонтате: vk.com/parkshihovo

Телеграм: t.me/parkshihovo

Сайт: shihovopark.ru