Семейный центр на площадке «Алабушево» ОЭЗ «Технополис Москва» приглашает детей от 6 до 12 лет провести летние «ТехноКаникулы-2026» 21.05.2026

4 года заряжаем наукой, вдохновляем творчеством, дружим по-настоящему!

Программа с 09:00 до 18:00 в будние дни с 1 июня по 28 августа. Завтрак, обед, полдник включены в стоимость.

Подробности и запись на программу здесь: https://camp.technomoscow.ru

Что нас ждет этим летом?

«Курс юного инженера» с обучающим оборудованием от резидента ОЭЗ — компании «Научные развлечения». Регулярные занятия познакомят с палитрой инженерных специальностей через эксперименты и самостоятельное проведение исследований. Нас ждёт работа с микроскопами, пайка, интерактивное изучение механики, звуковых колебаний, магнетизма, электричества, оптических явлений и лазеров, основы конструирования, электроники и программирования. Без академической перегруженности учимся видеть взаимосвязи различных явлений, развиваем аналитическое и логическое мышление. Девчонкам тоже очень нравится!

В спортивном центре «Арена Плей Технополис» запланированы тренировки по футболу, теннису, падел-теннису, гимнастике и ОФП. На занятиях нас сопровождает профессиональный тренер.

Наши экскурсии в рамках спецпроекта «ТехноПрофессии» проходят на реальных производственных площадках. Познакомимся с предприятиями, например, микроэлектроники и фармакологии, узнаем, какие специалисты участвуют в создании будущего страны. А еще к нам в гости будут приходить самые известные профессионалы города. Например, интерактивную лекцию об истории изобретений для нас проведет Александр Оджо — учитель истории, «Учитель года Москвы — 2025», лектор общества «Знание». Кроме научных предприятий, посетим друзей в пожарной части, а также в родных Музее Зеленограда и «Ведогонь-театре». А как же творчество?

Оператор программы — семья проектов «Библиотека событий» — подготовил тематические недели, где ребята с любимыми ведущими программы участвуют в творческих мастерских, даже попробуют себя в столярном деле и обучатся базовым бытовым навыкам с ательером Еленой Шиловой.

Состоятся занятия по современным танцам и тренинги по ораторскому искусству, пройдут экономические игры, тренинги по безопасности, квизы и шоу талантов.

Ребята создадут свою выставку картин, снимут клип, напишут песню, поставят танцевальный флешмоб в честь 20-летия особой экономической зоны.

Намечается лето интереснейших дел! Не забываем, что долгожданным летом важно проводить время на улице, поэтому запланировали для участников программы пленэры, поход по территории ОЭЗ, живые концерты на свежем воздухе и, конечно, прогулки для общения и любимых уличных игр.

Отличная инфраструктура и качественная программа сделают семейный центр местом, куда захочется возвращаться снова!

