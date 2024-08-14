Чем можно лучше поздравить себя и своих близких, чем натуральным медом, который приносит здоровье и радость? Семейная пасека, расположенная в живописном Октябрьском районе Курской области, предлагает вам приобрести настоящий мед собственного производства. Мед производится с любовью и заботой, чтобы каждая капля приносила вам только пользу.
В ассортименте представлены разнообразные виды меда:
- гречишный — 600 рублей
- лесной — 650 рублей
- васильковый — 600 рублей
- донниковый — 650 рублей
Звоните по номеру: 8-915-418-23-93, чтобы оформить заказ на свой любимый мед.
Представитель пасеки находится в 17 районе, здесь вы можете забрать свой заказ самостоятельно. Также осуществляется доставка в пределах города.
Не упустите возможность порадовать себя и своих близких вкусным и полезным медом от семейной пасеки.
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