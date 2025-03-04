Семейная клиника «Центр Речи» открывает детский сад в 16-м микрорайоне. В марте — скидка 10% на абонемент 04.03.2025 Peклама АНО «Социальной реабилитации детей с отклонениями в развитии» ИHH:7735129596 еrid:2VtzqucZxs8

Детский сад «Росточки» ваш выбор, если:

  • хотите приводить ребенка в удобное для вас время
  • нет времени стоять в очереди в обычный сад
  • понимаете, что комплексный подход к развитию детей — наиболее эффективный.

У вас есть возможность совместить пребывание в саду с всесторонним развитием малыша, в течение дня ребенка отведут на занятия музыкой, физкультурой, речью, нейрокоррекцией, индивидуальные занятия в бассейне, массаж и физиотерапию.

Вашего ребенка ждут:

  • оборудованная игровая
  • комфортная спальня
  • квалифицированные специалисты с опытом работы
  • дополнительные развивающие занятия со скидкой
  • подготовка к школе
  • консультации опытных врачей по желанию
  • желание и умение сделать так, чтобы дети хорошо говорили, росли умными и творческими людьми.

В стоимость входит:

  • четырехразовое кормление
  • дневной сон
  • творчество
  • музыка
  • прогулки (5-6 видов детской игровой деятельности).

Весь спектр услуг центра со скидкой 20%:

  • наблюдение врачами-специалистами
  • логопед, дефектолог
  • психолог, нейропсихолог
  • лечебная физкультура
  • занятия в бассейне
  • подготовка к школе.

Команда специалистов «Центра Речи» подходит с заботой и любовью к здоровью, развитию и воспитанию детей.

Сад работает: с понедельника по пятницу с 8:30 до 18:30.

Принимаются дети от 2,5 до 6 лет.

Разовое посещение или абонемент на месяц.

Сайт: centrrechi.com

Адрес: Зеленоград, корпус 1616

Вопросы и запись по телефону: 8-495-790-08-68
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