Детский сад «Росточки» ваш выбор, если:
- хотите приводить ребенка в удобное для вас время
- нет времени стоять в очереди в обычный сад
- понимаете, что комплексный подход к развитию детей — наиболее эффективный.
У вас есть возможность совместить пребывание в саду с всесторонним развитием малыша, в течение дня ребенка отведут на занятия музыкой, физкультурой, речью, нейрокоррекцией, индивидуальные занятия в бассейне, массаж и физиотерапию.
Вашего ребенка ждут:
- оборудованная игровая
- комфортная спальня
- квалифицированные специалисты с опытом работы
- дополнительные развивающие занятия со скидкой
- подготовка к школе
- консультации опытных врачей по желанию
- желание и умение сделать так, чтобы дети хорошо говорили, росли умными и творческими людьми.
В стоимость входит:
- четырехразовое кормление
- дневной сон
- творчество
- музыка
- прогулки (5-6 видов детской игровой деятельности).
Весь спектр услуг центра со скидкой 20%:
- наблюдение врачами-специалистами
- логопед, дефектолог
- психолог, нейропсихолог
- лечебная физкультура
- занятия в бассейне
- подготовка к школе.
Команда специалистов «Центра Речи» подходит с заботой и любовью к здоровью, развитию и воспитанию детей.
Сад работает: с понедельника по пятницу с 8:30 до 18:30.
Принимаются дети от 2,5 до 6 лет.
Разовое посещение или абонемент на месяц.
Сайт: centrrechi.com
Адрес: Зеленоград, корпус 1616
Вопросы и запись по телефону: 8-495-790-08-68
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