Детский сад «Росточки» ваш выбор, если:

хотите приводить ребенка в удобное для вас время

нет времени стоять в очереди в обычный сад

понимаете, что комплексный подход к развитию детей — наиболее эффективный.

У вас есть возможность совместить пребывание в саду с всесторонним развитием малыша, в течение дня ребенка отведут на занятия музыкой, физкультурой, речью, нейрокоррекцией, индивидуальные занятия в бассейне, массаж и физиотерапию.

Вашего ребенка ждут:

оборудованная игровая

комфортная спальня

квалифицированные специалисты с опытом работы

дополнительные развивающие занятия со скидкой

подготовка к школе

консультации опытных врачей по желанию

желание и умение сделать так, чтобы дети хорошо говорили, росли умными и творческими людьми.

В стоимость входит:

четырехразовое кормление

дневной сон

творчество

музыка

прогулки (5-6 видов детской игровой деятельности).

Весь спектр услуг центра со скидкой 20%:

наблюдение врачами-специалистами

логопед, дефектолог

психолог, нейропсихолог

лечебная физкультура

занятия в бассейне

подготовка к школе.

Команда специалистов «Центра Речи» подходит с заботой и любовью к здоровью, развитию и воспитанию детей.