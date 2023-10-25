Семь преимуществ сценического творчества для успеха ребёнка. «АртистЛэнд» обучает детей сценическим дисциплинам — театр, кино, вокал, танец 25.10.2023 Реклама ИП Сакмарова Н.А., ИНН 631895005120, erid:LatgC2txo

«АртистЛэнд» уже более десяти лет обучает детей сценическим дисциплинам — театр, кино, вокал, танец. И в связи с большим ростом групп, открывает новые группы и объявляет дополнительный набор для детей от 4 до 18 лет. Два центра рядом с вашим домом — корпус 363 и корпус 1650.

По промокоду ЗЕЛЕНОГРАДРУ первое занятие бесплатно!

Записаться можно оставив заявку или позвонив по телефону +7-977-313-54-80.
Подробности на сайте artistland.ru, вконтакте или в инстаграме.

В современном мире активного развития и технологического прогресса дети сталкиваются с множеством вызовов и возможностей. Одним из наиболее важных средств развития, которое влияет на умственное и эмоциональное развитие детей, является сценическое искусство, творчество и участие в культурных мероприятиях.

В этой статье мы рассмотрим, как актёрское мастерство, вокал, танец и кино могут способствовать развитию детей и повышению их успеваемости в школе, развивать лидерские качества и таланты.

Развитие уверенности и самовыражения: Занятия актёрским мастерством, вокалом, танцами помогают детям развивать уверенность в себе и навыки самовыражения. Здесь они учатся выражать свои мысли и чувства через искусство, импровизацию, с помощью упражнений в игровой форме, что важно для развития коммуникативных навыков и поднятию самооценки. Успехи в актёрском мастерстве и кино могут значительно повысить самооценку детей. Они видят, что могут достигать целей и справляться с трудностями.

Улучшение креативного мышления: Искусство способствует креативному мышлению. В ходе актёрских занятий, танцевальных уроков и музыкальных выступлений дети учатся думать нестандартно, находить необычные решения и проявлять фантазию и воображение.

Развитие дисциплины и ответственности: Практика в искусстве требует дисциплины и терпения. Дети научатся уделять внимание деталям, выполнять инструкции и работать в команде. Чувствовать ответственность за себя и всю команду.

Повышение уровня концентрации внимания: Занятия сценическим творчеством требуют высокой концентрации внимания. Это развивает способность сосредотачиваться на задачах, что положительно сказывается на успеваемости в школе.

Развитие лидерских качеств: Все сценические дисциплины требуют выступлений перед публикой, что помогает развивать лидерские качества. А в упражнениях присутствуют командные игры и этюды, с помощью которых дети научатся управлять группой, принимать решения и вести за собой коллектив.

Поддержка талантов: Культурный центр «АртистЛэнд» предлагает множество возможностей для развития талантов детей в области искусства. Наш центр предоставляет качественное обучение и уникальные возможности для самореализации — участие в кастингах, съемках в фильмах, спектаклях и концертах.

Улучшение учёбы в школе: Исследования учёных показывают, что дети, посещающие занятия по театру и кино, часто лучше справляются с учебой. Это связано с развитием логического мышления, памяти, внимания и способности к анализу.

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок получил все преимущества сценического творчества, мы приглашаем вас на занятия в Культурный центр «АртистЛэнд». У нас есть опытные преподаватели и разнообразные программы для детей всех возрастов и уровней подготовки. Давайте вместе развивать полезные навыки и таланты вашего ребенка, дарить им яркие эмоции в мире творчества и вести их к успеху во взрослой жизни!

Подарите своему ребенку возможность расти и процветать через искусство. Вместе мы создадим будущих лидеров и творцов!
Реклама
Реклама
История башен Центрального проспекта: архитектура, квартиры и магазины. По воспоминаниям их создателей и самих зеленоградцев Истории
На автобусные маршруты 11 и 19 выпустят три дополнительных машины Новости
Подбери ребёнку будущую профессию и не трать время на то, что не подходит — ЦКО МИЭТ начинает набор на интенсивные курсы по техническим и творческим направлениям Реклама
Мужчина ударил в голову женщину в 19-м автобусе — она не смогла освободить ему путь к выходу из-за давки в салоне Новости
Спорткомплекс с бассейнами возле 23-го микрорайона откроют в начале 2025 года Новости
«Жилищник» признал свою ошибку, когда отказывался привозить песок на детскую площадку для игры с песком. А мы узнали из этой истории кое-что важное Истории
Оригинальные стоковые ткани от ведущих кутюрье в магазинах «Я Сама» Реклама
Электрики-мошенники попали под суд. Они обманывали жителей, прикрываясь «Мосэнергосбытом» Новости
Вакансии компании по производству сыров Alti (р/п Ржавки) Реклама
Супермаркет «Лента» в Савёлкинском проезде закроется в ноябре Новости
В Зеленограде перестали красть из квартир. Зато крадут с банковских счетов, на улицах, в автобусах и подъездах Новости
Кондитер отпекла более 2000 тортов: уникальные дизайны, бережная доставка, безопасность и свежесть Реклама
Изменение расписания электричек МТППК с 30 октября по 1 ноября Новости
Семь преимуществ сценического творчества для успеха ребёнка. «АртистЛэнд» обучает детей сценическим дисциплинам — театр, кино, вокал, танец Реклама
Зал бракосочетаний в зеленоградском ЗАГСе закроют на ремонт на пять месяцев Новости
Дополнительные автобусы могут выпустить на маршрут e41 после облав на безбилетников (но это не точно) Новости
Музыкальный спектакль «Кот в сапогах» — 4 ноября в КЦ «Зеленоград» Реклама
На месте нелегальных свалок на окраине Зеленограда поставили камеры, чтобы вычислить нарушителей Новости
Школа развития интеллекта iq 007 предлагает уникальный тест-драйв — оценить способности и прокачать пять разных направлений Реклама
Развязку через железную дорогу в Малино планируют построить в 2029 году. В бюджете на неё предусмотрено 12 миллиардов рублей Новости
Делай правильный выбор вместе с Sura Sushi Реклама
Облаву на безбилетников устроили в Ховрино Новости
«Жилищник» начал рассылать смс должникам за «коммуналку». Откуда у него личные телефоны, непонятно Новости
Шестой фармацевтический завод построят в промзоне Алабушево. На производство потребуется 1100 человек Новости
Водителей зеленоградских автобусов предупредили об эксперименте с отменой мигающего зеленого сигнала светофора Новости
Шиномонтаж со скидкой до 90% на сайте ЗелКупон Реклама
Школы резко усилили агитацию за прививки от гриппа. Но нужного результата не получилось Истории
Детский театр «Крылья» объявляет дополнительный набор — приглашают детей 4-14 лет Реклама
Перехватывающие парковки возле станции Крюково появились на карте Новости
Мюзикл «Волшебник Изумрудного города» — 29 октября на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
За уборку мусорной свалки в Зеленограде из бюджета заплатят миллион рублей. Возможно, не в последний раз — полиция не стала искать нарушителей Новости
Вакансии компании по производству сыров Alti (р/п Ржавки) Реклама
Открытие станции Рижская на МЦД-3 откладывается на всё более поздние сроки. В приоритете другие диаметры и вокзал для ВСМ Новости
Новые рабочие места в Зеленограде на заводе «Велфарм-М» Реклама
Выдержит ли Крюковская эстакада открытие на ней новых автобусных остановок? Вот официальный ответ Ответы
Магазин с орехами, крупами и сухофруктами в корпусе 1215 стал рассадником пищевой моли Новости
© 1997–2023 Зеленоград.ру