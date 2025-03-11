Сделайте шаги к здоровому пищеварению — в Гастроцентре семейного медицинского центра «ЭстеДи» 11.03.2025 Реклама ООО «АЛАТЫРЬ» ИНН:7735181758 erid:2Vtzqua5SmV

Если у вас:

  • хронические заболевания ЖКТ (гастрит, панкреатит и т. д.)
  • запоры, спазмы, вздутие живота, изжога, газы
  • тяжесть после еды, тошнота, изжога
  • избыточная масса тела

Если вы хотите узнать:

  • как наладить работу ЖКТ и убрать тяжесть, вздутия, газообразование
  • как нормализовать желчеотток
  • как убрать запоры/диарею
  • какие продукты приводят к заболеваниям органов ЖКТ
  • почему нарушается ферментивная деятельность поджелудочной железы

Запишитесь на консультацию к высококвалифицированному доктору гастроэнтерологу, УЗИ диагносту Барановой Анне Анатольевне и пройдите комплексное обследование органов ЖКТ за один день, по программе «Check-up» у врачей эндоскопистов:

  • Бондарева Константина Александровича
  • Борисова Юрия Анатольевича
  • Добрушиной Ивы Владимировны

В программу включено:

  • необходимый комплекс анализов крови (госпитальный) перед исследованием
  • ЭКГ
  • тест на Хеликобактер пилори
  • измерение кислотности желудка
  • консультация врача эндоскописта до и после обследования
  • УЗИ органов брюшной полости
  • гастроскопия
  • колоноскопия
  • медикаментозный сон.

Весенняя скидка — до конца марта

Стоимость обследования 15000 вместо 24400.

  • Гастроскопия — 4000 рублей
  • Колоноскопия — 6000 рублей
  • Стоимость медикаментозного сна — 5000 рублей.

Консультация и запись на прием: 8-924-206-16-50

Адрес: улица Логвиненко, корпус 1515, семейный медицинский центр «ЭстеДи» в Зеленограде

Сайт: https://estedi.ru/gastrocenter
Телеграм: https://t.me/Estedi1515
ВНИМАНИЕ! ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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