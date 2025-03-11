Если у вас:
- хронические заболевания ЖКТ (гастрит, панкреатит и т. д.)
- запоры, спазмы, вздутие живота, изжога, газы
- тяжесть после еды, тошнота, изжога
- избыточная масса тела
Если вы хотите узнать:
- как наладить работу ЖКТ и убрать тяжесть, вздутия, газообразование
- как нормализовать желчеотток
- как убрать запоры/диарею
- какие продукты приводят к заболеваниям органов ЖКТ
- почему нарушается ферментивная деятельность поджелудочной железы
Запишитесь на консультацию к высококвалифицированному доктору гастроэнтерологу, УЗИ диагносту Барановой Анне Анатольевне и пройдите комплексное обследование органов ЖКТ за один день, по программе «Check-up» у врачей эндоскопистов:
- Бондарева Константина Александровича
- Борисова Юрия Анатольевича
- Добрушиной Ивы Владимировны
В программу включено:
- необходимый комплекс анализов крови (госпитальный) перед исследованием
- ЭКГ
- тест на Хеликобактер пилори
- измерение кислотности желудка
- консультация врача эндоскописта до и после обследования
- УЗИ органов брюшной полости
- гастроскопия
- колоноскопия
- медикаментозный сон.
Гастроэнтеролог, УЗИ-диагност Баранова Анна Анатольевна
Весенняя скидка — до конца марта
Стоимость обследования 15000 вместо 24400.
- Гастроскопия — 4000 рублей
- Колоноскопия — 6000 рублей
- Стоимость медикаментозного сна — 5000 рублей.
Консультация и запись на прием: 8-924-206-16-50
Адрес: улица Логвиненко, корпус 1515, семейный медицинский центр «ЭстеДи» в Зеленограде
Сайт: https://estedi.ru/gastrocenter
Телеграм: https://t.me/Estedi1515
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