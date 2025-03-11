Если у вас:



хронические заболевания ЖКТ (гастрит, панкреатит и т. д.)

запоры, спазмы, вздутие живота, изжога, газы

тяжесть после еды, тошнота, изжога

избыточная масса тела

Если вы хотите узнать:



как наладить работу ЖКТ и убрать тяжесть, вздутия, газообразование

как нормализовать желчеотток

как убрать запоры/диарею

какие продукты приводят к заболеваниям органов ЖКТ

почему нарушается ферментивная деятельность поджелудочной железы

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Бондарева Константина Александровича

Борисова Юрия Анатольевича

Добрушиной Ивы Владимировны

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