Одно помещение 100 кв.м. расположено на втором этаже здания (мансарда) и имеет отдельный вход. В помещении сделан ремонт, ранее в аренду не сдавалось. Стены — обои под покраску, полы — коммерческий ламинат, потолок — армстронг. Наличие санузла. Возможна установка перегородок. Помещение светлое.
Наличие централизованного отопления, водоснабжения (холодная вода), канализации. Назначение: офис, торговля (за исключением алкоголя и продуктов питания), услуги. Помещение сдается по прямому договору от собственника. Стоимость аренды 70000 руб. в месяц. Предоставляются арендные «каникулы».
Второе помещение 140 кв.м. расположено на втором этаже 3-х этажного здания и имеет отдельный вход. В помещении сделан ремонт. Стены — обои под покраску, полы — коммерческий линолеум, потолок — армстронг. Есть кондиционер. Наличие санузла.
Возможна установка дополнительных перегородок. Помещение светлое. Наличие централизованного отопления, водоснабжения (холодная вода), канализации. Назначение: офис, торговля (за исключением алкоголя и продуктов питания), услуги. Помещение сдается по прямому договору от собственника. Стоимость аренды 100000 руб. в месяц. Предоставляются арендные «каникулы».
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