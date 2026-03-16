Атмосфера «без нотаций»

У нас преподают молодые профи (20-35 лет). Они говорят с подростками на одном языке, объясняя физику, математику и IT «на пальцах». Сюда ходят с удовольствием, а не из-под палки.



Формат: 3-5 репетиторов на группу

В группе 6-10 человек, но с ними работают одновременно несколько опытных репетиторов. Каждый ученик идет по своему плану. Это эффективнее «индивидуалки» по цене группы.



Не возникло контакта с репетитором? Прямо на уроке подключат другого. Ребенок сам выбирает, с кем ему комфортнее.



Результат: 97% наших ребят поступают на бюджет

К нам приходят с 10, 9 и даже 6 класса. Но если у вас осталось всего 2 месяца — мы быстро оценим уровень, составим план «максимум» под ваши цели и сделаем всё возможное.