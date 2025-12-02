Сбросить вес или нарастить мышцы в новом году? Это реально — в спортивном клубе «Суперкач» 02.12.2025 Реклама Гонтюрев А.В ИНН:773572066858 erid:2Vtzqx7uRMK

Обрести красивое рельефное тело вам помогут в спортклубе в 16-м микрорайоне. Секрет прост: правильные тренировки и питание. Спешите: до конца года действует предпраздничное предложение — скидки на 20 мест!

У вас лишний вес, большой живот, рыхлое тело? Или, наоборот, недостаток веса, излишняя худоба и сутулость? Все эти проблемы успешно решают в спортклубе. Всё, что от вас требуется, — это желание работать и прислушиваться к профессионалам.

В клубе «Суперкач» проводят только индивидуальные комплексные тренировки с персональными сертифицированными фитнес-тренерами и специалистами по питанию. К каждому клиенту подходят исключительно индивидуально. Результаты впечатляют: здесь сбрасывают по 20-30 килограмм за 4-5 месяцев, а то и быстрее. Вес уходит быстро, тело становится стройным и красивым, улучшается общее самочувствие и состояние кожи — а вместе с ними и настроение.

Почитать отзывы и посмотреть фото наших спортсменов можно в группе клуба ВКонтакте. Вот, например, часть интересного отзыва Алисы: «Поначалу никак не могла себя заставить прийти в „Суперкач“: подписалась на них, почему-то сложилось впечатление, что это какая-то „суперхардкорная качалка“, где надо страдать и через пот, голод и слёзы достигать результата. Спустя примерно год увидела у них акцию и решилась. В реальности всё оказалось совсем не так: в зале очень уютно и дружелюбно, программу тренировок подбирают специально под тебя. Никогда не надо делать что-то через боль или неприятные ощущения. Тренер постоянно спрашивает: „Всё ли хорошо? Как самочувствие?“ Питание прописано так, что в течение дня не чувствуешь себя голодным и нет желания срываться на какие-нибудь чипсики. Плюс, по мере похудения ты разблокируешь всё больше доступных продуктов. Здесь все работают на результат».


Первая тренировка бесплатная! Спортклуб работает с 7:00 до 00:00.

звоните / пишите: 8-963-688-36-88

запись онлайн: calendly.com/superkach/2

Спортивный клуб «Суперкач»: Зеленоград, корпус 1650. Это отдельно стоящее здание возле пересечения Георгиевского проспекта и улицы Каменка. Есть парковка, рядом автобусные остановки «Социальный фонд России» и «Улица Каменка».

Сайт

ВКонтакте

Вотсап

Телеграм
