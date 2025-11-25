Каждое блюдо — это много свежей зелени, минимум жиров и максимум белка, чтобы тело благодарило за такой выбор.
Меню, в котором хочется попробовать абсолютно всё: от популярных тостов до бургера на цельнозерновой булочке — и ни капли вины, только удовольствие и польза.
Осознанная еда как забота о себе.
А ещё — авторские десерты и конфеты без сахара собственного производства.
И эксклюзивные горные сборы из Армении — для тех, кто ценит натуральность и вкус.
Кафе «В Саду"Зеленоград, корпус 343
Режим работы:
Будни 8:00-22:00
Сб-Вс 9:00-22:00
8-926-632-51-42
Telegram-канал: https://t.me/vsaduzel
Яндекс.Карты с отзывами: https://yandex.ru/profile/146868874523?lang=ru
