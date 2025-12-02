Открываем двери — и вы попадаете в мир, где каждый уголок кричит: «Расслабься! Наслаждайся! Забудь о времени!»
Что ждёт вас?
- Финская сауна. Жар. Мощь. Очищение. Ваше тело скажет «спасибо» уже после первого
сеанса.
- Турецкий хамам. Влажный пар обволакивает, кожа дышит, стресс тает — вы заново
рождаетесь.
- Караоке. Громко! Смешно! Без комплексов. Спойте так, чтобы стены дрожали.
- Бассейн. Прыжок — и прохлада пронзает тело. Заплыв — и вы полны энергии.
20 человек. Одна команда. Один незабываемый вечер.
День рождения? Свидание? Корпоратив? «Сауна?233» превратит любое событие в легенду.
Здесь нет правил. Есть только:
- смех до слёз,
- пар до головокружения,
- эмоции до дрожи.
Вы готовы?
«Сауна?233» — ваш оазис. Ваш отдых. Ваша перезагрузка.
Приходите. Ощутите. Влюбитесь.
Адрес: Зеленоград, корп.233 — ссылка на Яндекс.карты, чтобы ознакомиться с отзывами и местоположением
Телефон: +7-915-491-90-00
График работы: круглосуточно 24/7
sauna233.ru
