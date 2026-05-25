С приходом по-настоящему летней жары жители Москвы активнее интересуются водными видами спорта. Трафик на сайты, предлагающие записаться на такие тренировки, вырос на 21% с начала года. Среди направлений лидирует сапсерфинг, причем все больше москвичей покупают собственную доску, а не берут оборудование напрокат. Такие выводы сделали аналитики МегаФона на основе обезличенных данных пользователей.

Причина такого интереса к сапсерфингу в том, что он позволяет сочетать умеренную физическую нагрузку и отдых на природе без необходимости уезжать далеко за город. С начала года сайты с предложениями тренировок и прогулок на сапах получили на 118% больше трафика, а продажи досок на маркетплейсах в мае 2026 года на 10% превзошли показатели прошлогоднего мая. Также растет популярность яхтинга: в этом году москвичи интересуются им на 28% активнее.

Экстремальные виды спорта, такие как флайбординг и вейкбординг, напротив, стали менее востребованы. Сайты, посвященные этим активностям, в 2026 году получают на 99% и 27% меньше трафика соответственно. Объяснить это можно тем, что такие направления более требовательны к физической подготовке и потому сложнее для новичков.

По данным аналитиков, основную московскую аудиторию, заинтересованную в активностях на воде, формируют жители 35-44 лет, на них приходится 40% трафика. Далее следуют москвичи в возрасте 25-34 лет (30%), а более взрослые пользователи и жители столицы моложе 24 лет составляют по 15% аудитории.

Женщины предпочитают спокойные, эстетичные виды водных активностей — они обеспечивают в этом году 55% спроса на серфинг и 52% интереса к яхтингу. Мужчин же чаще привлекают более экстремальные форматы: в трафике на сайты, посвященные флайбордингу, их доля составляет 75%, а среди выбирающих вейкбординг — 80%.