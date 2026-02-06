Реализованная МегаФоном в 2025 году масштабная программа рефарминга позволила значительно нарастить ёмкость сети и обеспечить рекордные скорости мобильного интернета в России. По данным исследования аналитической компании Megabitus, оператор занял первое место сразу по двум ключевым показателям — средней скорости скачивания и передачи данных.





В ходе исследования, которое проводилось с 1 июля по 31 декабря 2025 года, аналитики сделали 18,7 млн замеров по всей стране в сетях всех поколений. Средняя скорость загрузки данных (download) у МегаФона составила 36,03 Мбит/с, а скорость передачи в сеть (upload) — 11,54 Мбит/с. Это самые высокие показатели среди российских мобильных операторов.

Такого результата во много удалось добиться благодаря масштабной программе рефарминга, реализованной МегаФоном в прошлом году. Она охватила более 31 тысячи базовых станций третьего поколения (3G). Как рассказали в компании, перераспределение частот затронуло все города-миллионники, включая ключевые транспортные и туристические локации — аэропорты, авто- и железнодорожные вокзалы, горнолыжные курорты, пляжи и федеральные трассы, где стабильная связь особенно важна.

«Постоянный рост мобильного трафика требует от нас непрерывного технологического развития. Мы последовательно обновляем инфраструктуру по всей стране, — отметил технический директор МегаФона Алексей Титов. — Так, например, в Москве завершившийся рефарминг позволил увеличить медианную скорость скачивания на 50%, в нижегородском Дзержинске — на 25%, в Хабаровске — на 15%».

Кроме того, рост качественных показателей произошел за счёт усиления транспортного сегмента: МегаФон расширил магистральные линии связи, увеличив их пропускную способность более чем на 30%. Одновременная модернизация опорной сети позволила снизить задержки передачи данных и сделать маршрутизацию трафика более эффективной.