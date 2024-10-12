«Kakava Mama» влюбляет, заставляет возвращаться вновь и вновь, притягивая и объединяя творческих людей.



С он-лайн меню можно ознакомиться на сайте или в мобильном приложении.

Для Google ссылка для скачивания https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.foodapp.loyalty.kakvamama

Для Apple ссылка для скачивания https://apps.apple.com/us/app/kakava-mama-кафе/id6502895733



Адрес: ЖК «Новый Зеленоград», Рузино, просп. Кутузовский, 1к3

Будни 9:00-21:00

Выходные 10:00-21:00