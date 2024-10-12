Самая атмосферная спешалти-кофейня «KakaVa Mama» теперь радует своих гостей новыми блюдами от талантливого шеф-повара 12.10.2024 Peклама ИП Дамарацкая Е.В. ИHH:504407262681 еrid:2VSb5xVYzmE

В приоритете у заведения баланс пользы и вкуса блюд. Для ваших лучших гастрономических впечатлений здесь собрали команду профессионалов, которые каждый день воплощают смелые идеи.

Теперь не нужно искать идеальное место для встреч или камерных мероприятий любого формата.

«Kakava Mama» влюбляет, заставляет возвращаться вновь и вновь, притягивая и объединяя творческих людей.

С он-лайн меню можно ознакомиться на сайте или в мобильном приложении.

Для Google ссылка для скачивания https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.foodapp.loyalty.kakvamama
Для Apple ссылка для скачивания https://apps.apple.com/us/app/kakava-mama-кафе/id6502895733

Адрес: ЖК «Новый Зеленоград», Рузино, просп. Кутузовский, 1к3

Будни 9:00-21:00
Выходные 10:00-21:00
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