Салон «Территория кухни» предлагает качественные кухни от производителей в любом ценовом диапазоне 11.04.2024 Реклама ИП Селиверстова А.Г. ИНН:773512019099 erid:LatgBu5aJ

Салон «Территория кухни» работает в Зеленограде с 1995 года. За это время компанией накоплен большой опыт по планированию кухонного пространства. «Территория кухни» предлагает качественные кухни от производителей в любом ценовом диапазоне с учетом всех ваших потребностей и пожеланий.

«Территория кухни» — официальные дилеры нескольких кухонных фабрик, один из старейших салонов в Зеленограде.

Приезжайте в офис продаж в Зеленограде (корпус 1824). В салоне представлены варианты отделок и новых материалов. Специалисты помогут определиться с выбором и создать проект вашей мечты.

Вас ждут по адресу: Зеленоград, корпус 1824 (правое крыло).

График работы:

  • пн-пт — 10:00-20:00
  • сб — 10:00-18:00
  • вс — выходной

Телефоны для связи: 8-980-074-17-81, 8-499-733-92-10

Mail: tkuhni@mail.ru

Сайт, Телеграм
Реклама
Реклама
Дачный поселок «Трамвай» в 9-м микрорайоне отозвал жалобу по иску к зеленоградской префектуре о якобы незаконном решении о сносе их забора. Но вопросов к ним ещё много Новости
Дни открытых дверей в «IDOL FACE Зеленоград» — 12-14 апреля. Акция 10+5 визитов для новых клиентов Реклама
Застройщика ЖК «Зеленоград Ривьера» на улице Полагушина привлекут к ответственности за нарушения при строительстве Новости
Запуск МЦД в Зеленограде привел к росту нарушений со стороны иностранных рабочих Новости
Аренда помещений в Центре активной жизни «Савёлки». Новым арендаторам — скидки! Реклама
Сбор старой бытовой техники и электроники — 20 апреля в трёх точках Зеленограда и окрестностей Афиша
Ещё один жилой или производственный квартал могут построить в новом городе Новости
Зоомагазин «Котоплан» открылся в Андреевке (ТЦ «Энергия») — здесь вы найдёте актуальные товары для собак и кошек Реклама
Запуск автобуса из Зеленограда до станции МЦД Фирсановская снова задерживается. Теперь нашли новые причины Новости
Многие зеленоградцы готовы сами собрать мусор во дворе или соседнем лесу. Но ждать приглашения властей на субботник не стоит — займитесь этим самостоятельно Новости
Работа в Зеленограде в АО «Навигатор» Реклама
Разочаровавшийся в Боге посетитель зеленоградской церкви разбил икону Новости
Незадачливого застройщика «культурно-досугового центра» окончательно выгоняют с участка напротив 14-го микрорайона Новости
Большая перезагрузка с доктором Наседкиным — 19 апреля в Гринсити (Микрон) Реклама
Магазин «Магнит Косметик» открывается возле станции Крюково. Вскоре там же начет работать и продуктовый «Магнит» Новости
После теракта в «Крокусе» некоторые школы ещё больше ограничили проход на свою территорию Новости
Заканчивается расширение фудкорта в «Иридиуме» — с виду уже всё готово к открытию Новости
Концерт группы Любе в КЦ «Зеленоград» переносится на 15 мая. Купленные билеты действительны Афиша
Знаменитого зеленоградского дворника на моноколесе наконец-то официально поблагодарили Новости
За нанесение граффити на уличные объекты оштрафован 17-летний студент колледжа Новости
Детский невролог в медицинском центре «ЭстеДи» Реклама
Проходы вокруг Школьного озера начали перекрывать, чтобы начать работы по благоустройству и очистке Новости
Вернут зеленый мигающий сигнал на светофоры после 1 мая? ЦОДД держит интригу Новости
Бесплатный мастер-класс для начинающих дизайнеров «Photoshop» — 10 апреля в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
Во время учений по тушению пожара из подъезда вынесли мешающие вещи Новости
Около 30 электричек из/в Зеленограда отменят с 11 по 26 апреля Новости
Финальные скидки весны до -70% в магазине «Organic Shop» (ТК «Иридиум») — цены от производителя Реклама
Самокаты ещё одного сервиса проката — Яндекса — появились в Зеленограде после зимы Новости
Книги писателей и иллюстраторов из Зеленограда принимают участие на ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction Новости
Мастер-класс от фотографа и автора галереи «Люмьер» Сергея Клычихина — 8 апреля в студии творческого развития Mash Афиша
Куски бетона с фасада дома «Флейты» упали на пешеходную дорожку под зданием. Рядом с ним опасности поджидают вас повсюду Новости
Крупные номера на прокатных самокатах — ожидание и реальность. И что мы с этим можем сделать Новости
Бесплатный мастер-класс «3D-моделирование персонажа из игры Roblox» — 6 апреля в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
Прибыль зеленоградских промышленных предприятий стремительно и внезапно выросла. Теперь они активно инвестируют в развитие производства Новости
Закрыто отделение пенсионного фонда в 6-м микрорайоне. Его клиентам придётся ездит в Крюково Новости
Вакансии АО «НТЦ ЭЛИНС» — приглашаются работники на производство радиоэлектроники Реклама
© 1997–2024 Зеленоград.ру