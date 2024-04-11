Салон «Территория кухни» работает в Зеленограде с 1995 года. За это время компанией накоплен большой опыт по планированию кухонного пространства. «Территория кухни» предлагает качественные кухни от производителей в любом ценовом диапазоне с учетом всех ваших потребностей и пожеланий.
«Территория кухни» — официальные дилеры нескольких кухонных фабрик, один из старейших салонов в Зеленограде.
Приезжайте в офис продаж в Зеленограде (корпус 1824). В салоне представлены варианты отделок и новых материалов. Специалисты помогут определиться с выбором и создать проект вашей мечты.
Вас ждут по адресу: Зеленоград, корпус 1824 (правое крыло).
График работы:
- пн-пт — 10:00-20:00
- сб — 10:00-18:00
- вс — выходной
Телефоны для связи: 8-980-074-17-81, 8-499-733-92-10
Mail: tkuhni@mail.ru
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