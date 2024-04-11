Салон «Территория кухни» работает в Зеленограде с 1995 года. За это время компанией накоплен большой опыт по планированию кухонного пространства. «Территория кухни» предлагает качественные кухни от производителей в любом ценовом диапазоне с учетом всех ваших потребностей и пожеланий.