Значимое событие — 2023. В Зеленограде открыл свои двери салон красоты федеральной сети Saxap. Saxap — это доступное расположение, выгодные цены, также — есть мужской прайс.
Бикини глубокое — 700 рублей
Маникюр — 500 рублей
Чай, кофе, сладости, вино по понедельникам.
Подарок: сертификат в салон красоты Saxap номиналом 300 рублей.
Федеральная сеть салонов красоты Saxap есть в 45 городах: Москва, Питер, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и других.
Локация салона в Зеленограде: Новокрюковская, 7, 2 этаж, пом. 205.
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