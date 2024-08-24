27 августа (вторник) с 10:00 салон красоты «Никор» (Зеленоград, к1204) приглашает на День итальянского бренда «Barex».
- Бесплатные уходы в комплексе с другими услугами в парикмахерском зале
- Бесплатные консультации
- Скидки 5-15%
- Подарки, угощения
- и многое другое
«Никор ждёт вас по предварительной записи по телефону: 8-499-731-59-68
Или пишите «Хочу на Клиентский день» — vk.me/nikorsalon
Салон красоты «Никор»: Зеленоград, корпус 1204
Экологическая инспекция рекомендовала префектуре поставить шумозащитный экран вдоль Ленинградского шоссе. Но у добиться этого будет непросто Новости
Много пассажиров МЦД всё ещё неправильно закрывают поездки. С блокировкой карты после этого сталкивался каждый четвертый читатель «Зеленоград.ру» Новости
Скамейки врастают в землю из-за непрофессиональной установки, делая невыносимой жизнь пожилых людей Новости
Слухи о закрытии очередных школ на капитальный ремонт появились перед началом учебного года. Это может произойти даже во время учебы Новости
Собираясь в школу, не забудьте главное: -15% на курс IT + английский в подарок. Места со скидкой до 30 августа в «Академии ТОП» Реклама
Работа электричек улучшилась за год работы МЦД-3 — так считает большинство читателей «Зеленоград.ру» Новости
В проезде от Московского проспекта к детской поликлинике, детсаду и школе запретят парковку. А сам проезд перекрыли и перекопали Новости
Виновника смертельного ДТП в Зеленограде обвинили по трем уголовным статьям. После многочисленных прежних преступлений его постоянно отпускали Новости
Новые услуги типографии «Никсон-Принт»: печать на камне, стекле и хоккейных шайбах, а также — коробки для пиццы, оформление витрин, изготовление вывесок Реклама
В Московском Международном колледже Цифровых технологий «Академия TOP Зеленоград» идет набор на 2024/25 учебный год Реклама