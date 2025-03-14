Знакомство с идеальным маникюром — дешевле.

Первый визит к новым мастерам маникюра — со скидкой 20-30%.



Моментальный загар — 500 рублей в подарок.

Мечтаете о золотистом оттенке кожи без вреда? Приходите на 1 сеанс моментального загара и получите скидку 500 рублей на процедуру, стоимостью 2100 рублей. Без UV-лучей, без стресса, только мгновенный результат.



В салоне спрятан сейф с сертификатом на 3000 рублей. Каждый гость может попробовать открыть его и забрать приз.



До встречи в «Мэджик».