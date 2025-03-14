В салоне вы найдете всё для идеального преображения: стильные стрижки и окрашивания, маникюр и педикюр, наращивание ресниц и даже моментальный загар! «Мэджик» объединил лучших мастеров и передовые технологии, чтобы вы могли наслаждаться уходом в одном месте.
Знакомство с идеальным маникюром — дешевле.
Первый визит к новым мастерам маникюра — со скидкой 20-30%.
Моментальный загар — 500 рублей в подарок.
Мечтаете о золотистом оттенке кожи без вреда? Приходите на 1 сеанс моментального загара и получите скидку 500 рублей на процедуру, стоимостью 2100 рублей. Без UV-лучей, без стресса, только мгновенный результат.
В салоне спрятан сейф с сертификатом на 3000 рублей. Каждый гость может попробовать открыть его и забрать приз.
До встречи в «Мэджик».
Телефон: 8-910-434-00-01
Адрес: Зеленоград, к426с4А, яндекс-карта