Потрясающая новость, которую ждали все жители Зеленограда.

С понедельника, 9-го сентября, в Pivaldi Зеленоград будут в продаже ваши любимые акционные блюда за 200 рублей:



Куриные крылья на углях (24 шт.)

Роллы ассорти

Гигантские лангустины с соусом песто (4 шт.)

Колбаски ассорти

Сибас на углях

Акции действуют с понедельника по четверг (кроме праздничных и предпраздничных дней).

Данные блюда не продаются навынос.