Роллы ассорти
Потрясающая новость, которую ждали все жители Зеленограда.
С понедельника, 9-го сентября, в Pivaldi Зеленоград будут в продаже ваши любимые акционные блюда за 200 рублей:
- Куриные крылья на углях (24 шт.)
- Роллы ассорти
- Гигантские лангустины с соусом песто (4 шт.)
- Колбаски ассорти
- Сибас на углях
Акции действуют с понедельника по четверг (кроме праздничных и предпраздничных дней).
Данные блюда не продаются навынос.
Куриные крылья на углях
Сибас на углях
Гигантские лангустины с соусом песто
Колбаски ассорти
Напоминаем, что все столики бронируются онлайн на сайте pivaldi.ru
В фантастическом ресторане Pivaldi ждут вас!
Адрес: Зеленоград, пл. Юности, 2, стр. 1
Телефон: 8-495-477-55-00
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