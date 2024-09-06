С 9 сентября в Pivaldi (Зеленоград) в продаже ваши любимые акционные блюда за 200 рублей 06.09.2024 Реклама ООО «ПИВАЛЬДИ» ИНН:5044111331 erid:2VSb5xR9iEk

Потрясающая новость, которую ждали все жители Зеленограда.

С понедельника, 9-го сентября, в Pivaldi Зеленоград будут в продаже ваши любимые акционные блюда за 200 рублей:

  • Куриные крылья на углях (24 шт.)
  • Роллы ассорти
  • Гигантские лангустины с соусом песто (4 шт.)
  • Колбаски ассорти
  • Сибас на углях

Акции действуют с понедельника по четверг (кроме праздничных и предпраздничных дней).

Данные блюда не продаются навынос.

Напоминаем, что все столики бронируются онлайн на сайте pivaldi.ru

В фантастическом ресторане Pivaldi ждут вас!

Адрес: Зеленоград, пл. Юности, 2, стр. 1

Телефон: 8-495-477-55-00

Вконтакте, Телеграм, Инстаграм (запрещён в РФ)
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С 9 сентября в Pivaldi (Зеленоград) в продаже ваши любимые акционные блюда за 200 рублей Реклама
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