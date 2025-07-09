Любите ли вы рыбу так, как её любим мы? Свежеприготовленную, с овощами, с дымком и румяной корочкой? Тогда вам в фудтрак «Рыбоед» — он находится на перекрестке Андреевки и 14-го микрорайона. Здесь готовят вкусно и честно, в меню много блюд, а доставка по всему Зеленограду, Андреевке и Голубому — всего 199 рублей.



Меню полностью представлено на сайте «Рыбоеда». Всего много: разнообразная «нешаурма» с креветками, кальмарами, мидиями, тунцом, судаком. Рыба на углях, морепродукты на мангале, овощи на огне, супы и напитки . На мангале рыбу пожарят за 15 минут: дорадо, сибас, форель, скумбрия, корюшка, камбала. И еще подарят соус, лаваш и лимон. Всё качественное и свежее. Можно купить и сразу съесть, можно заказать доставку или самовывоз по телефону 8-910-451-76-26.



Кстати, и цены тут вполне доступные, и вес каждого блюда честный и сытный. В отличие от некоторых сетевых фастфудов, где за цену подороже продают шримп-ролл поменьше и «победнее».



"Рыбоед" — это вкусная еда без пафоса и высоких цен. Заказывайте и сравнивайте!



Андреевка, улица Жилинская, 1/5. Ежедневно с 10:00 до 22:00.