Программа бара на ближайшие недели — концерты, мероприятия, акции и скидки. «Руки ВВерх! Бар» ждёт вас ежедневно с 18 до 6 часов по адресу: Яблоневая аллея, дом 2.
«Руки ВВерх! Бар» решил реализовать твои маленькие мечты.
Для тебя в этот день:
- поем любимые хиты под живой инструментал
- бесплатные песни в формате заведения
- большой набор акций
- караоке с качественным звуком
- поющий ведущий
Живой звук, настоящие эмоции, неподдельный драйв от лучших кавер-групп города!
Для тебя мы приготовили ту самую музыкальную машину времени с любимыми хитами твоей юности!
А также:
- отдельный караоке-зал с поющим ведущим
- большой набор акций
- скидка до 50% для всех именинников
- фото-зоны «90е снова в тренде!»
Встречаемся на хате у Жукова с 18:00, начало программы в 21:00.
Эй, именинник? Да, да — ты! Ну и что, что у тебя был праздник две или три недели назад, главное что в этом месяце! Мы так то тебя еще не поздравляли! За уши не тягали, стихи1 на табуретке не читали, тортом не угощали, да и Жукову есть что тебе сказать.
Тебе уже 18, а это значит что ты можешь отмечать свой праздник 30 июля с нами! Приходи, и будь в лучах софитов, приходи и кайфани как душеньке твоей угодно, а мы сделаем все, чтоб этот день ты запомнил форевер энд эвер!
22 июля в «Руки ВВерх! Бар» в Зеленограде состоится концерт самой народной и «дворовой» группы «Фактор-2». Группа, чьи песни звучали во всех дворах, на всех вокзалах, из миллионов окон домов. Группа, которая с легкостью могла собрать стадион. Они покорили всех искренностью и правдой жизни в текстах своих песен.
Илья Подстрелов и Андрей Камаев исполнят все любимые хиты: «Скажи, красавица», «Одинокая звезда», «Весна», «Класс, детка, класс», а также новые песни группы «Фактор-2».
• Сбор гостей: 18:00
• Начало концерта: 22:00
• Билеты на сайте: www.zelenograd.rvbar.ru
• Бронь столов по телефону: 8-495-859-33-02
Депозит включен в стоимость билета
Входные: от 900 рублей
Входные в день концерта: 2500 рублей
- В будни: скидка 50% действует без ограничений по времени, сумма счета должна быть не менее 1000р/чел
- По пятницам, субботам и предпраздничным дням: скидка 20% действует без ограничений по времени, сумма счета должна быть не менее 2000р/чел.
- Ежедневно с 18:00 до 06:00 при заказе стола в караоке-зале песни в формате заведения — бесплатно
- Акция действует каждый день в часы работы бара от любого количества человек
- Для участия в акции гостю просто нужно забронировать стол с внесением депозита (прописанного в ТБ) — если гость по какой-то причине отдыхает за столом без депозита, в акции он НЕ участвует
- Бесплатное караоке действует на все песни в формате заведения
- На неформатные песни, шансон и другие позиции по крейзи-меню данная акция не распространяется
- Бронь стола должна быть в караоке зале — на танцпол (за исключением баров, где караоке вечеринки перенесены в общий зал) акция не распространяется