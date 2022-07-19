Реальная днюха — 30 июля!

Эй, именинник? Да, да — ты! Ну и что, что у тебя был праздник две или три недели назад, главное что в этом месяце! Мы так то тебя еще не поздравляли! За уши не тягали, стихи1 на табуретке не читали, тортом не угощали, да и Жукову есть что тебе сказать.

Тебе уже 18, а это значит что ты можешь отмечать свой праздник 30 июля с нами! Приходи, и будь в лучах софитов, приходи и кайфани как душеньке твоей угодно, а мы сделаем все, чтоб этот день ты запомнил форевер энд эвер!