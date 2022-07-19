«Руки ВВерх! Бар» знает, что ты будешь делать. Программа на ближайшие две недели 19.07.2022 ZELENOGRAD.RU

Программа бара на ближайшие недели — концерты, мероприятия, акции и скидки. «Руки ВВерх! Бар» ждёт вас ежедневно с 18 до 6 часов по адресу: Яблоневая аллея, дом 2.

Четверг — идеальный день для вокала и бокала

«Руки ВВерх! Бар» решил реализовать твои маленькие мечты.

Для тебя в этот день:

  • поем любимые хиты под живой инструментал
  • бесплатные песни в формате заведения
  • большой набор акций
  • караоке с качественным звуком
  • поющий ведущий

Каждую пятницу — вечера живой музыки

Живой звук, настоящие эмоции, неподдельный драйв от лучших кавер-групп города!
Для тебя мы приготовили ту самую музыкальную машину времени с любимыми хитами твоей юности!

А также:

  • отдельный караоке-зал с поющим ведущим
  • большой набор акций
  • скидка до 50% для всех именинников
  • фото-зоны «90е снова в тренде!»

Встречаемся на хате у Жукова с 18:00, начало программы в 21:00.

Реальная днюха — 30 июля!

Эй, именинник? Да, да — ты! Ну и что, что у тебя был праздник две или три недели назад, главное что в этом месяце! Мы так то тебя еще не поздравляли! За уши не тягали, стихи1 на табуретке не читали, тортом не угощали, да и Жукову есть что тебе сказать.

Тебе уже 18, а это значит что ты можешь отмечать свой праздник 30 июля с нами! Приходи, и будь в лучах софитов, приходи и кайфани как душеньке твоей угодно, а мы сделаем все, чтоб этот день ты запомнил форевер энд эвер!

И самое интересное — выступление группы ФАКТОР!

22 июля в «Руки ВВерх! Бар» в Зеленограде состоится концерт самой народной и «дворовой» группы «Фактор-2». Группа, чьи песни звучали во всех дворах, на всех вокзалах, из миллионов окон домов. Группа, которая с легкостью могла собрать стадион. Они покорили всех искренностью и правдой жизни в текстах своих песен.

Илья Подстрелов и Андрей Камаев исполнят все любимые хиты: «Скажи, красавица», «Одинокая звезда», «Весна», «Класс, детка, класс», а также новые песни группы «Фактор-2».

• Сбор гостей: 18:00
• Начало концерта: 22:00
• Билеты на сайте: www.zelenograd.rvbar.ru
• Бронь столов по телефону: 8-495-859-33-02

Депозит включен в стоимость билета
Входные: от 900 рублей
Входные в день концерта: 2500 рублей

Ежедневно с 18:00 до закрытия — скидки

  • В будни: скидка 50% действует без ограничений по времени, сумма счета должна быть не менее 1000р/чел
  • По пятницам, субботам и предпраздничным дням: скидка 20% действует без ограничений по времени, сумма счета должна быть не менее 2000р/чел.

Ежедневно с 18:00 до 06:00 — караоке-безлимит

  • Ежедневно с 18:00 до 06:00 при заказе стола в караоке-зале песни в формате заведения — бесплатно
  • Акция действует каждый день в часы работы бара от любого количества человек
  • Для участия в акции гостю просто нужно забронировать стол с внесением депозита (прописанного в ТБ) — если гость по какой-то причине отдыхает за столом без депозита, в акции он НЕ участвует
  • Бесплатное караоке действует на все песни в формате заведения
  • На неформатные песни, шансон и другие позиции по крейзи-меню данная акция не распространяется
  • Бронь стола должна быть в караоке зале — на танцпол (за исключением баров, где караоке вечеринки перенесены в общий зал) акция не распространяется

Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
«Руки ВВерх! Бар» знает, что ты будешь делать. Программа на ближайшие две недели Реклама
Ушла из жизни руководитель зеленоградского хора «Верность» Наталья Ненашева Некролог
Электросамокаты зеленоградского завода «Протон» ездят по нашему городу. Мы их протестировали Хайтек
В администрации нового ТЦ на Центральной площади опровергли его открытие 10 августа Новости
Открыт набор на пятую смену Kids Evolution — Покоритель вершин! Реклама
Систему экстренного оповещения проверят в Зеленограде. Могут включать уличные сирены Новости
На пересечении Новокрюковской улицы и проезда в 18-м микрорайоне все-таки поставят светофор. Этим планам больше десяти лет Истории
Взрослую поликлинику во 2-м микрорайоне могут закрыть 25 июля Новости
История МЖК - самого необычного микрорайона Зеленограда Истории
Крючки и спицы японского бренда Tulip — в магазинах «Я сама» Реклама
Спорткомплекс с бассейном возле Дворца творчества почти достроен — смотрите, какой он внутри и снаружи. И какие вопросы остались у местных жителей Истории
Молодого мужчину убили в субботу вечером во дворе 2-го микрорайона. Подозреваемого уже задержали Новости
Большую парковку возле станции Крюково закрыли на реконструкцию. Она станет платной для всех, кроме пассажиров электричек Новости
«Мясной бутик» в гастроцентре «Станция» на Крюковской площади предлагает большой ассортимент мяса на любой вкус. Сейчас идет акция на индейку, курицу и свинину Реклама
Почему протекает крыша на новой платформе станции Крюково, и когда это закончится. Объясняют строители Ответы
Все поезда в сторону Твери на станции Крюково будут уходить с платформы №4 Новости
Ресторан паназиатской кухни Ziamo скоро откроется в Зеленограде. Обещают «точно лучший ресторан в городе» Новости
Тротуар, где насмерть сбили человека, перегородили столбиками. Но сделали это не чиновники Истории
Главный по биомедицинским технологиям: как поступить в Институт биомедицинских систем МИЭТ и на кого там учат Партнерский материал
День открытых дверей в дошкольной студии «Дети есть дети» — 16 июля в «Середниково парк» Реклама
Внезапное закрытие двух зеленоградских поликлиник объяснили «появившейся возможностью». Разбираем комментарий департамента здравоохранения Истории
Пенсионерку выселили из квартиры, в которой она прожила 30 лет. Теперь она спит на стуле в подъезде и надеется «на справедливость» Истории
Дачи-усадьбы «Трамвая» — как появился коттеджный поселок внутри Зеленограда и какой он изнутри Истории
Подъезды 4-го микрорайона массово разрисовали рекламой магазина наркотиков. Просим полицию найти «художников» Новости
© 1997–2022 Зеленоград.ру