Дата розыгрыша: 27 октября.



Как принять участие:



подпишитесь на канал в телеграме upgrade_shop нажмите на кнопку «Хочу AirPods Max» под постом розыгрыша в телеграме.

Победителя выберут случайным образом. Если вы из Зеленограда, приз вручат лично в офисе, а для остальных участников отправят приз по всей России.



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