UpgradeShop запускает розыгрыш новых наушников AirPods Max.
Всё, что вам нужно сделать, это подписаться на канал в телеграме upgrade_shop.
Дата розыгрыша: 27 октября.
Как принять участие:
- подпишитесь на канал в телеграме upgrade_shop
- нажмите на кнопку «Хочу AirPods Max» под постом розыгрыша в телеграме.
Победителя выберут случайным образом. Если вы из Зеленограда, приз вручат лично в офисе, а для остальных участников отправят приз по всей России.
Следите за новостями и подписывайтесь на канал upgrade_shop, чтобы не пропустить шанс выиграть потрясающие наушники AirPods Max! Удачи!
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