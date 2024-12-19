Хотите получить шанс выиграть новенький iPhone 16 Pro Max 256Gb от Upgrade Shop?



Upgrade Shop уже подарил iPhone 15, iPad Air, AirPods Max, Marshal.

Самый простой розыгрыш и понятные условия!



Условия участия:

Быть подписанным на телеграм-канал Upgrade Shop https://t.me/upgrade_shop/1910. Нажать на кнопку «ХОЧУ iPhone». Ожидайте объявления победителя. Всё!

Итоги:



Победитель будет выбран случайным образом рандомайзером среди нажавших кнопку «ХОЧУ iPhone» https://t.me/upgrade_shop/1910 29 декабря 2024 года в 12:00 (МСК).

Удачи всем участникам!

Не упустите свой шанс!