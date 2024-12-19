Хотите получить шанс выиграть новенький iPhone 16 Pro Max 256Gb от Upgrade Shop?
Upgrade Shop уже подарил iPhone 15, iPad Air, AirPods Max, Marshal.
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Условия участия:
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- Ожидайте объявления победителя.
- Всё!
Итоги:
Победитель будет выбран случайным образом рандомайзером среди нажавших кнопку «ХОЧУ iPhone» https://t.me/upgrade_shop/1910 29 декабря 2024 года в 12:00 (МСК).
Удачи всем участникам!
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