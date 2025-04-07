Условия:
- подписаться на канал клиники @StarStomZel
- и нажать на кнопку «участвовать» в розыгрыше
Среди 400 подписчиков разыгрываются три подарочных сертификата на все услуги.
Призы:
- 1 место — сертификат на 5000 рублей
- 2 место — сертификат на 3000 рублей
- 3 место — сертификат на 2000 рублей.
Сертификаты можно использовать на любые услуги клиники (кроме материалов, например, имплантов).
Не упустите шанс — участвуйте.
Сроки: по достижении 400 подписчиков.
Срок действия: 1 год.
Адрес клиники: Зеленоград, проспект генерала Алексеева, корп. 251
Телефон: 8-495-487-90-53
Сайт: farmastock.ru
Бот: @StarStomZel_bot
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