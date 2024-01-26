Вы готовы? В ТЦ «Зеленопарк» уже в эту субботу мы узнаем имя счастливого обладателя новенького Changan Alsvin!

Нас ждет насыщенная программа:

14:00 — мобильная тату-студия, предсказания от таролога, игры для деток, мастер-класс от «Кидбурга» и розыгрыш подарков для всех гостей

15:00 — выступление театра клоунов «Пампуш»

16:30 — долгожданный розыгрыш главного приза автомобиля Changan Alsvin!

До встречи 27 января в 14:00 в ТЦ «Зеленопарк», центральный атриум.

Подробности.