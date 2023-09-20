Магазин аниме-товаров Intrends объявляет розыгрыш на общую сумму товаров в 40.000 рублей.
В «Интрендс» большой выбор товаров в стиле аниме: канцелярия, рюкзаки, пеналы, бутылки для воды и термосы, кружки, брелоки, значки, мягкие игрушки и фигурки любимых героев, одежда, бижутерия, сладости, корейская лапша, и не только.
Стань участников розыгрыша! Все очень просто — подпишись на telegram-канал магазина, а чтобы увеличить шансы на победу, приведи как можно больше друзей.
Переходи по ссылке, жми «Участвовать» и следуй инструкциям бота.
27 сентября в telegram-канале «Интрендс» объявят 12 победителей:
- 1 место — Главный приз — выигрыш 20.000 рублей
- 2 место — выигрыш 5000 рублей
- 5 победителей — выигрыш по 2000 рублей
- 5 победителей — выигрыш по 1000 рублей.
Потратить выигрыш можно исключительно на товары в магазине «Интрендс». Получить выигрыш в денежном эквиваленте невозможно.
Современные товары, дружелюбная атмосфера, профессиональные консультанты — все это «Интрендс». Приходите!
Адрес магазина: 17-й микрорайон, Георгиевский проспект, 33, корпус 1.
График работы: ежедневно с 9:00 до 21:00.