Стань участников розыгрыша! Все очень просто — подпишись на telegram-канал магазина, а чтобы увеличить шансы на победу, приведи как можно больше друзей.



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27 сентября в telegram-канале «Интрендс» объявят 12 победителей:

1 место — Главный приз — выигрыш 20.000 рублей

2 место — выигрыш 5000 рублей

5 победителей — выигрыш по 2000 рублей

5 победителей — выигрыш по 1000 рублей.

Потратить выигрыш можно исключительно на товары в магазине «Интрендс». Получить выигрыш в денежном эквиваленте невозможно.



Современные товары, дружелюбная атмосфера, профессиональные консультанты — все это «Интрендс». Приходите!

Адрес магазина: 17-й микрорайон, Георгиевский проспект, 33, корпус 1.

График работы: ежедневно с 9:00 до 21:00.