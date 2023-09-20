Розыгрыш 40.000 рублей от Intrends! 20.09.2023 Реклама ИП Петров Е.А., ИНН 773578995285, erid:LatgBeSCv

Магазин аниме-товаров Intrends объявляет розыгрыш на общую сумму товаров в 40.000 рублей.

В «Интрендс» большой выбор товаров в стиле аниме: канцелярия, рюкзаки, пеналы, бутылки для воды и термосы, кружки, брелоки, значки, мягкие игрушки и фигурки любимых героев, одежда, бижутерия, сладости, корейская лапша, и не только.

Стань участников розыгрыша! Все очень просто — подпишись на telegram-канал магазина, а чтобы увеличить шансы на победу, приведи как можно больше друзей.

Переходи по ссылке, жми «Участвовать» и следуй инструкциям бота.

27 сентября в telegram-канале «Интрендс» объявят 12 победителей:

  • 1 место — Главный приз — выигрыш 20.000 рублей
  • 2 место — выигрыш 5000 рублей
  • 5 победителей — выигрыш по 2000 рублей
  • 5 победителей — выигрыш по 1000 рублей.

Потратить выигрыш можно исключительно на товары в магазине «Интрендс». Получить выигрыш в денежном эквиваленте невозможно.

Современные товары, дружелюбная атмосфера, профессиональные консультанты — все это «Интрендс». Приходите!

Адрес магазина: 17-й микрорайон, Георгиевский проспект, 33, корпус 1.
График работы: ежедневно с 9:00 до 21:00.

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