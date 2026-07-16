Это замечательная мастерская, где 10 счастливчиков, победивших в розыгрыше, смогут создать свою кружку, тарелку, вазу или любое другое изделие по своему желанию!



Также можно пособирать мозаику.

Особые навыки не требуются!



Обычно стоимость занятий составляет:

— для детей/взрослых — 700 ?/час,

— гончарный круг — 800?/ час,

а у вас есть шанс выиграть 3 часа бесплатно!



Условия очень просты, а шансы велики. Необходимо быть:

1. Подписанным на канал Зеленый кот

2. Подписанным на канал Зеленоград.ру

3. Нажать кнопку «Участвую» под постом



Адрес: Зеленоград, корпус 2033

Телефон: 8-925-612-71-82



Итоги подведем уже 20.07 в 12:00