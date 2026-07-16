Это замечательная мастерская, где 10 счастливчиков, победивших в розыгрыше, смогут создать свою кружку, тарелку, вазу или любое другое изделие по своему желанию!
Также можно пособирать мозаику.
Особые навыки не требуются!
Обычно стоимость занятий составляет:
— для детей/взрослых — 700 ?/час,
— гончарный круг — 800?/ час,
а у вас есть шанс выиграть 3 часа бесплатно!
Условия очень просты, а шансы велики. Необходимо быть:
1. Подписанным на канал Зеленый кот
2. Подписанным на канал Зеленоград.ру
3. Нажать кнопку «Участвую» под постом
Адрес: Зеленоград, корпус 2033
Телефон: 8-925-612-71-82
Итоги подведем уже 20.07 в 12:00
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