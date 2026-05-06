Первые дни мая 2026 года отметились рекордным спросом на товары для приготовления шашлыка. Продажи мангалов и грилей на маркетплейсах выросли почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, россияне вдвое чаще покупали саженцы, рассаду и семена. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, изучив обезличенные данные пользователей.

В первые дни последнего весеннего месяца продажи товаров для приготовления шашлыка подскочили на 47% год к году. Наибольший спрос был зафиксирован 2 мая, когда воздух в европейской и центральной части России прогрелся выше 20 °C.

На первые майские выходные пришлось более трети (35%) всех покупок товаров для приготовления шашлыка относительно четырёх месяцев 2026 года. Среди наиболее востребованных категорий — аксессуары для гриля и мангала, шампуры, а также очаги и печи для казана. Продажи газовых грилей выросли на 156% год к году, мангалов — на 106%. При этом интерес к аренде беседок для шашлыка снизился: в апреле 2026 года соответствующие сервисы получили на 35% меньше трафика, чем годом ранее.

Интерес к даче и огороду, напротив, усилился: трафик на форумы садоводов в первом квартале увеличился на 18% относительно того же периода 2025 года. Продажи товаров для загородной жизни и огородничества также выросли: на 65% в апреле и уже на 101% в мае. Больше всего покупок здесь было сделано 2-3 мая, наиболее активно россияне приобретали растения, семена и удобрения.

Спрос на бассейны весной 2026 года увеличился более чем в 10 раз, на товары для бани и сауны — в 4 раза, на дачную мебель — в 3 раза. Товары для кемпинга и пикников также пользовались повышенным спросом: россияне покупали их в 3,5 раза чаще, чем в том же периоде прошлого года.