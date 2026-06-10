Россияне стали чаще проходить медицинские обследования 10.06.2026 Реклама ПАО Мегафон ИНН:7812014560 erid:2Vtzqw6pEWM

Жители страны в 2026 году внимательнее относятся к состоянию своего здоровья. С января количество обращений за лабораторными обследованиями увеличилось на 13% относительно прошлого года. Кроме того, аналитики МегаФона и Индекс.ИНВИТРО в ходе совместного исследования выявили, что иностранцы также стали чаще интересоваться диагностикой в России.

Активнее всего в клиники обращаются жители Курганской области, где частота заказов на диагностические услуги составила 6,2 на 100 человек. Следом расположились Республика Алтай с показателем 5,97, Новосибирская область (5,55), Челябинская (5,51) и Калининградская (5,2).

Согласно данным Индекс.ИНВИТРО, чаще всего обследования проходят граждане старше 57 лет. На их долю приходится более 22% общего числа посещений медицинских лабораторий. Россияне в возрасте от 26 до 36 лет составляют вторую по численности группу клиентов — за проанализированный период они оформили 19,7% от общего количества заказов. На третьей строчке расположились клиенты в возрасте 37-46 лет с долей 18,7%. При этом порядка 65% от общего числа заказов на обследования оформили женщины.

В интернете статистика несколько другая: треть (34%) трафика на медицинские сайты формируют россияне от 35 до 44 лет. Реже всего такие ресурсы посещают граждане в возрасте 18-24 лет, их доля едва достигает 2,5%. И опять же, наиболее активны здесь женщины — они интересуются медицинской диагностикой в интернете на 69% чаще мужчин.

Специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные пользователей, пришли к выводу, что россияне занимаются вопросами здоровья в основном в межсезонье. Первый рост интернет-трафика на медицинские ресурсы приходится на весну, когда организму нужно восстановиться после зимнего авитаминоза. Второй всплеск фиксируют осенью, что обусловлено сезонным ростом заболеваемости. В частности, в 2025 году пиковые показатели были получены в октябре, когда посещаемость сайтов клиник оказалась на 20% выше, чем в среднем по году.

Чаще всего обследования заказывают на будни: половину всего трафика такие площадки получают в первые три дня недели.

Еще одна любопытная особенность заключается в том, что услугами российских клиник активно интересуются гости из-за рубежа. В 2026 году трафик формируют прежде всего пользователи из Беларуси, Турции, Китая, Египта и Таиланда. К слову, в 2025 году на первом месте находилась Турция, далее следовали Беларусь, Казахстан, ОАЭ и Таиланд.
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