Россиян допускают до Олимпиады-2024, но условия допуска неприятные 07.02.2024 Реклама ООО «Легалбет» ИНН:6452130366 erid:LjN8KYKTn

Рассказываем о критериях МОК (Международного олимпийского комитета) по допуску российских атлетов на летние Олимпийские игры-2024. Также назовём тех, кто поедет представлять Россию и на кого букмекерские компании наверняка будут принимать ставки.

Олимпиада не для всех: какие критерии выдвинул МОК

МОК несколько месяцев назад определился с критериями и на очередном собрании лишь подтвердил их. Массмедиа сообщают, что при их принятии учитывалось мнение спортсменов и федераций из других стран.

Российские спортсмены смогут участвовать, если:

  • не будут выступать в командных видах спорта
  • не поддерживают правительство РФ в конфликте на территории Украины
  • у них нет контракта с российскими военными структурами или органами нацбезопасности
  • не нарушат антидопинговые требования до и во время Олимпиады-2024
  • не будут использовать флаг, гимн, национальные цвета и иную символику, связанную с Россией, в период проведения Игр.

По сообщениям МОК, на начало февраля только шесть россиян соответствуют указанным критериям. Имена атлетов не разглашаются. Но эта цифра ближе к старту ОИ может как увеличиться, так и уменьшиться. Для отобравшихся россиян олимпийский комитет проводит дополнительную проверку.

Известно, что на Олимпиаду могут поехать 14 российских теннисистов. Для этого им необходимо соответствовать критериям МОК и сохранить места в топ-56 в мировых мужских и женских рейтингах на 10 июня 2024 года. Пока что на Игры среди мужчин проходят Даниил Медведев (3-я ракетка мира), Андрей Рублев (5), Карен Хачанов (18), Роман Сафиуллин (36) и Аслан Карацев (39). Среди женщин путёвки могут достаться Дарье Касаткиной (14), Людмиле Самсоновой (15), Веронике Кудерметовой (16), Екатерине Александровой (21), Анастасии Потаповой (27), Мирре Андреевой (35), Анне Калинской (38), Анастасии Павлюченковой (42) и Анне Блинковой (50).

Также шансы есть у дзюдоистов, если они будут отвечать критериям МОК. По результатам отборочных соревнований на ОИ могут попасть 10 спортсменов — Рамазан Абдулаев, Махмадбек Махмадбеков, Давид Карапетян, Михаил Угольников, Матвей Каниковский, Инал Тасоев, Сабина Гилязова, Дарья Курбанмамадова, Мадина Таймазова, Элис Старцева.

Квалификационный период ещё продолжается. На Олимпиаду могут поехать куда больше российских спортсменов, если они, конечно, подойдут под критерии выше. Шансов нет только в командных видах спорта. Россия не будет представлена в футболе, баскетболе, баскетболе 3х3, волейболе, пляжном волейболе, гандболе, хоккее на траве, регби-7, водном поло, синхронном плавании, а также во всех эстафетах и иных дисциплинах, где требуется от двух спортсменов.

Однако спортсменам из «разрешённых» видов спорта стоит быть настороже: МОК в силах отказать атлету в участии на ОИ-2024 без объяснения причин. Даже если тот будет соответствовать критериям и пройдёт отбор.
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