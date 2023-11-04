«Россия — это мы!» Зеленоградская эстрадно-джазовая студия «Триумф» поздравляет горожан с Днём народного единства 04.11.2023 Реклама ООО «ПЦ Безменов» ИНН 3327136100, erid:LatgBupBC

Новым блестящим выступлением порадовала студия вокала для детей и взрослых «Триумф». Яркие голоса, идеальный исполнительский ансамбль, профессиональный звук, продуманная постановка, красивые костюмы, а главное — искренность и талант. Посмотрите вместе с нами выступление «Триумфа» и примите поздравления с праздником вместе с пожеланиями благополучия и любви в каждом доме!

Ученики студии — и взрослые, и дети — исполнили песню «Россия — это мы!». Строчка из песни «Век за веком ты щедро рождаешь таланты» как нельзя лучше подходит к этому выступлению. Талант — это прежде всего упорный труд и любовь к своему делу. За короткий срок работы в Культурном центре «Зеленоград» — чуть больше года — студия «Триумф» показала высокие результаты. Здесь профессионально обучают эстрадному и джазовому вокалу. Это не просто техника пения, а работа со звуком, сценическое движение, актерское мастерство. За это время студия создала несколько ярких шоу. Руководит «Триумфом преподаватель эстрадно-джазового вокала Института современного искусства, концертный исполнитель, артист Вадим Безменов. Ученикам студии — от 7 до 63 лет.

Кстати, новое блестящее выступление студийцев состоялось на концерте, посвященном юбилею зеленоградского «НТЦ Амплитуда». Это предприятие могло бы пригласить эстрадных звёзд «из телевизора», но выбрало именно «Триумф».

Студия «Триумф» поздравляем всех россиян с праздником и от всей души желает благополучия, процветания, счастья и любви каждому дому, каждой семье. А для полного счастья нужна хорошая музыка.

Страница студии «Триумф» на сайте КЦ «Зеленоград»
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«Россия — это мы!» Зеленоградская эстрадно-джазовая студия «Триумф» поздравляет горожан с Днём народного единства Реклама
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