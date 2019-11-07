Роль ОФП в жизни детей и взрослых. Интервью с главным тренером Зеленоградской школы Aikido old school Леонидом Картавцевым 07.11.2019 Aikido old school

Продолжаем публиковать беседы известного любителя физической культуры Максима Бендуса и тренера Леонида Картавцева. Недавно можно было посмотреть интервью, в котором шла речь о неочевидных опасностях вполне казалось бы спокойных и нетравматичных видах спорта.

Сегодня Леонид расскажет о касающейся 99% детей и взрослых теме — об общей физической подготовке. О базовых её понятиях и определениях, о воспитании правильного подхода к ней у взрослых и малышей. Что такое гигиеническая физическая культура? Как правильно оценить свою физическую подготовку при выборе профессии? Как связаны ОФП и жизнь? Как не причинить вред ребенку при занятиях ОФП? Какой вклад вносит ОФП в жизнь любого человека?

Данное видео будет интересно как людям, желающим заняться своей физической формой, так и родителям, желающим обеспечить своим детям достойное физическое развитие.

Общая Физическая Подготовка. Понятия и определения
Максим Бендус/youtube.com

0:02:41 — Определение ОФП. Основные физические качества, развиваемые при помощи ОФП

0:04:38 — О прикладном значении ОФП в процессе жизнедеятельности человека.

0:08:03 — Гигиеническая физическая культура и Гигиена труда.

0:19:40 — Пример прикладного значения гигиенической физической культуры.

0:21:53 — Определение физического развития.

0:23:43 — Оценка физического развития для профессионального вида деятельности.

0:27:18 — Структура и функция.

0:29:19 — Генотип и фенотип.

0:31:11 — Влияние генотипа на вид профессиональной деятельности.

0:36:09 — Рост и развитие.

0:46:03 — Определение физического воспитания.

0:49:31 — Когда надо обращать внимание на физическое воспитание?

0:52:25 — Режим и тугое пеленание.

0:57:27 — О взрослой фитнес культуре.

1:04:49 — О фитнесе и половом отборе.

1:18:50 — О необходимости самообразования в сфере физической культуры.

1:30:56 — О детской физической культуре.

1:40:40 — Про ошибки в занятиях ОФП с детьми.

1:51:34 — Внимание! Кувырок через голову, опасно!

1:55:34 — Выводы.

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