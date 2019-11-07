Продолжаем публиковать беседы известного любителя физической культуры Максима Бендуса и тренера Леонида Картавцева. Недавно можно было посмотреть интервью, в котором шла речь о неочевидных опасностях вполне казалось бы спокойных и нетравматичных видах спорта.
Сегодня Леонид расскажет о касающейся 99% детей и взрослых теме — об общей физической подготовке. О базовых её понятиях и определениях, о воспитании правильного подхода к ней у взрослых и малышей. Что такое гигиеническая физическая культура? Как правильно оценить свою физическую подготовку при выборе профессии? Как связаны ОФП и жизнь? Как не причинить вред ребенку при занятиях ОФП? Какой вклад вносит ОФП в жизнь любого человека?
Данное видео будет интересно как людям, желающим заняться своей физической формой, так и родителям, желающим обеспечить своим детям достойное физическое развитие.
0:02:41 — Определение ОФП. Основные физические качества, развиваемые при помощи ОФП
0:04:38 — О прикладном значении ОФП в процессе жизнедеятельности человека.
0:08:03 — Гигиеническая физическая культура и Гигиена труда.
0:19:40 — Пример прикладного значения гигиенической физической культуры.
0:21:53 — Определение физического развития.
0:23:43 — Оценка физического развития для профессионального вида деятельности.
0:27:18 — Структура и функция.
0:29:19 — Генотип и фенотип.
0:31:11 — Влияние генотипа на вид профессиональной деятельности.
0:36:09 — Рост и развитие.
0:46:03 — Определение физического воспитания.
0:49:31 — Когда надо обращать внимание на физическое воспитание?
0:52:25 — Режим и тугое пеленание.
0:57:27 — О взрослой фитнес культуре.
1:04:49 — О фитнесе и половом отборе.
1:18:50 — О необходимости самообразования в сфере физической культуры.
1:30:56 — О детской физической культуре.
1:40:40 — Про ошибки в занятиях ОФП с детьми.
1:51:34 — Внимание! Кувырок через голову, опасно!
1:55:34 — Выводы.
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