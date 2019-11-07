Продолжаем публиковать беседы известного любителя физической культуры Максима Бендуса и тренера Леонида Картавцева. Недавно можно было посмотреть интервью, в котором шла речь о неочевидных опасностях вполне казалось бы спокойных и нетравматичных видах спорта.

Сегодня Леонид расскажет о касающейся 99% детей и взрослых теме — об общей физической подготовке. О базовых её понятиях и определениях, о воспитании правильного подхода к ней у взрослых и малышей. Что такое гигиеническая физическая культура? Как правильно оценить свою физическую подготовку при выборе профессии? Как связаны ОФП и жизнь? Как не причинить вред ребенку при занятиях ОФП? Какой вклад вносит ОФП в жизнь любого человека?

Данное видео будет интересно как людям, желающим заняться своей физической формой, так и родителям, желающим обеспечить своим детям достойное физическое развитие.