Клуб «Тесла», расположенный в корпусе 421, приглашает юных инженеров из Зеленограда на робототехнические мастер-классы.
Это увлекательные 2-часовые занятия, где ваш ребенок:
- прокачает навыки пайки
- получит дополнительные знания и применит их тут же на практике
- соберет, настроит и унесет с собой уникальный сувенир
- проведет досуг с пользой в хорошей компании.
Стоимость всего 1750 рублей.
В ноябре вас ждут:
- мастер-класс «Электронная такса»
- мастер-класс «Крипто-открытка».
Адрес: корпус 421.
Подробная информация и запись на мастер-классы:
- на сайте
- или по телефону 8-499-213-15-10
- или через WhatsApp.
С уважением, клуб «Тесла».
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