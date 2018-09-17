— В какой одежде надо заниматься летом, в какой зимой?

— Летом и в межсезонье — в обычной одежде для физкультуры на улице. Обычные кроссовки. В любую погоду лучше длинные штаны — потому что в лесу есть насекомые. Если жарко, то головной убор обязательно. Главное — одеться по погоде, при этом не слишком жарко, чтобы было комфортно заниматься. Когда мокро или грязно, надо брать с собой полный комплект сменной одежды и обуви, оставлять его на базе, и в конце тренировки сразу переодеваться.

Зимой удобнее будет в термобелье и лыжном костюме, который сделан из непродуваемого материала, отводящего влагу или хотя бы ветровке. В пуховых штанах и куртке заниматься нельзя. Сразу после тренировки дети надевают теплые куртки, чтобы не замерзнуть.

— В чем преимущество лыж перед другими видами спорта, в чем их плюсы?

— Прежде всего — мы сейчас с 9-11-летними не спортом занимаемся, а физической культурой. Спорт будет позже, лет с 16-ти. Я сейчас пытаюсь развивать детей широко, идет общее развитие организма, в межсезонье мы и на байдарках ходим, и на велосипедах катаемся. Что касается вида спорта — какой лучше или хуже, — у меня позиция такая: дети должны научиться играть в волейбол, футбол, баскетбол, бегать, плавать и так далее. Иногда, если я вижу, что ребенок успешнее в другом виде спорта, я могу ему порекомендовать перейти в другую секцию. Бывает, например, бегун хороший, а на лыжах плохо получается. Это будет мне в ущерб, зато полезнее для ребенка.

Лыжный спорт развивает не только силу, ловкость, координацию, но и упорство, трудолюбие. Здоровье улучшается, дети меньше болеют. Всё зависит от тренера и разума родителей. У меня занималась, например, 13-летняя девочка с тахикардией — это учащенное сердцебиение, то есть, лыжный спорт вообще противопоказан. Я спросил: «Ты хочешь от этого избавиться?» «Да». «Полгода ходьбы». Кивает, соглашается. Пошли на лыжную тренировку, говорю ей «Ты ходишь». И вдруг она понеслась на лыжах, я её не мог догнать". «Что такое? Мы с тобой о ходьбе договорились». Отвечает: «Я не могу быть сзади, я хочу быть первой». То есть, амбиции против здоровья. Так нельзя! Эту девочку мы вылечили, с ней все нормально.

Но вот вам еще один пример — тоже амбициозная девочка, маленькая чемпионка школы. Не посещала регулярно тренировки, не повышала свой потенциал, но при этом бегала на всю катушку. Потому что родительские амбиции. Я предупреждал их, что это плохо кончится, что девочка бегает только на силе воли и сорвет здоровье. Родители не понимали. Я ругался, родители обиделись и ушли к другому тренеру. Через два года девочка оказалась в больнице с серьезными проблемами.

Результаты просто так не получаются, надо копить потенциал, повышать выносливость постепенно, чтобы сохранить здоровье. Кстати, это во всем помогает — у ребенка повышается работоспособность, он может учиться лучше, становится более собранным. Некоторые мои бывшие ученики поступили на бюджет в МГУ. При этом тренировались по пять раз в неделю и ездили на сборы.

— Откуда у людей вот эти амбиции, ради которых они готовы серьезно рисковать здоровьем своих детей? Хотят, чтобы ребенок стал чемпионом и много денег заработал?

— Да, возможно. Встречаю как-то приятеля, спрашиваю: «Как сынок-то?» (ребенку лет шесть). Он отвечает: «Сейчас на хоккей возим в шесть утра». Говорю: «Ты что творишь-то? Ты о чем думаешь?» «Хочу, чтоб в НХЛ играл». Каковы шансы туда попасть — один из ста тысяч? Ребенок уже с шести лет на работе! Психика сорвется, да и вообще это как тюрьма.