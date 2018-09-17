Павел Елисеев, тренер зеленоградского филиала московской спортивной школы №43, отец и личный тренер призера Чемпионата мира по биатлону Матвея Елисеева набирает мальчиков и девочек в секцию лыжных гонок. Тренировки бесплатные, проходят в Зеленограде. Мы поговорили о занятиях, лыжном спорте, его подходе к тренировкам и отношениях «тренер — ученик». Беседа получилась эмоциональной и интересной.
— Павел Константинович, с какого возраста можно к вам приходить?
— С девяти лет. Беру детей с 9 до 12 лет, это оптимальный возраст для начала тренировок в нашем виде спорта. Сначала мы знакомимся. И если нам взаимно все нравится, если ребенок адекватный и действительно хочет заниматься, нужно принести мне справку об отсутствии противопоказаний для занятий спортом, тогда можно приступать к тренировкам. Чтобы познакомиться, можно подъехать на тренировку.
— Адекватный в каком смысле? Есть какие-то особенные требования к физической форме ребенка?
— Я имею в виду, что ребенок должен быть самостоятельным, нормально воспитанным, уметь слушать тренера, сообразительным и главное, должен сам хотеть заниматься. Иногда родители приводят детей буквально на поводке, а они сами и не горят желанием тренироваться.
Что касается физической формы — за тридцать пять лет работы я полностью здоровых еще не видел ни разу.
— Так спорт, по идее, и нужен, чтобы здоровье укреплять… Знаете, некоторые родители боятся детей отдавать в спортивную школу: будут сплошные тренировки, выжимание соков, воспитание суперчемпиона, не хватит времени на учебу.
— И правильно делают, что боятся. У нас так и происходит в основном. Выжимают детей, высасывают их силы для своих целей — чтобы были показатели, рекорды, для денег, наконец. Зарплата тренера, к сожалению, зависит от результатов. Выжать ребенка для своей зарплаты — соблазн велик. У меня принципиально другая позиция: последовательно, грамотно развивать детей и не портить их здоровье. Посмотрите на наш спорт: наши юниоры лучшие в мире во многих видах спорта. В таком возрасте большой прирост в результатах дают гормоны роста в организме. Только они не для спорта, а для роста. Когда ребенок быстро растет, надо сбавить всю нагрузку — и психическую в том числе. Но почему-то наши «специалисты» все это забывают. Меня самого перетренировали в детстве, еще до восьмого класса.
Но надо понимать, что придется работать систематически, не пропускать тренировки без уважительных причин. Это не школьный предмет, где можно быстро наверстать пропущенное. Ты пропустил месяц тренировок — а связки-то у тебя не развиваются. Приходится все начинать с нуля, или же начнутся проблемы со здоровьем.
— Как строятся ваши занятия, где проходят тренировки?
— Для начинающих это общефизическая подготовка, мы строим спортивный фундамент. Занимаемся три раза в неделю и в основном на улице. Если совсем сильный дождь, снег, грязь — тренируемся в зале, но это бывает редко. Есть правильная одежда для любой погоды. Не стоит этого бояться, когда дети в движении, они не мерзнут и не заболеют. Сразу после тренировки дети должны переодеться в сухую одежду.
Тренировки проходят на лыжной трассе в лесу за «Ангстремом» или на стадионе МИЭТ. Летом — это быстрая ходьба, бег, упражнения. Параллельно с природой знакомимся, рассказываю детям что-то интересное. Иногда катаемся на роллерах на трассе за стоматологической поликлиникой (Каштановая аллея). Иногда бывают тренировки на велосипедах.
— Можно для начала прийти на пробное занятие?
— Да, можно прийти и посмотреть. Для начала надо познакомиться, посмотреть друг на друга, оценить возможности и желание заниматься. Можно поприсутствовать на тренировке.
— Для занятий нужны свои лыжи и палки?
— Да, новичкам нужны. Спортшкола не предоставляет инвентарь. Иногда кто-то из родителей оставляет лыжи: «Мы выросли, нам не нужны» — спасибо им за это. Если у родителей совсем плохо с финансами, поищем что-то на нашей базе. База у нас находится в «Научном центре» в Южной промзоне, там мы чаще всего и собираемся перед занятиями. Там же можно переодеться.
— В какой одежде надо заниматься летом, в какой зимой?
— Летом и в межсезонье — в обычной одежде для физкультуры на улице. Обычные кроссовки. В любую погоду лучше длинные штаны — потому что в лесу есть насекомые. Если жарко, то головной убор обязательно. Главное — одеться по погоде, при этом не слишком жарко, чтобы было комфортно заниматься. Когда мокро или грязно, надо брать с собой полный комплект сменной одежды и обуви, оставлять его на базе, и в конце тренировки сразу переодеваться.
Зимой удобнее будет в термобелье и лыжном костюме, который сделан из непродуваемого материала, отводящего влагу или хотя бы ветровке. В пуховых штанах и куртке заниматься нельзя. Сразу после тренировки дети надевают теплые куртки, чтобы не замерзнуть.
— В чем преимущество лыж перед другими видами спорта, в чем их плюсы?
— Прежде всего — мы сейчас с 9-11-летними не спортом занимаемся, а физической культурой. Спорт будет позже, лет с 16-ти. Я сейчас пытаюсь развивать детей широко, идет общее развитие организма, в межсезонье мы и на байдарках ходим, и на велосипедах катаемся. Что касается вида спорта — какой лучше или хуже, — у меня позиция такая: дети должны научиться играть в волейбол, футбол, баскетбол, бегать, плавать и так далее. Иногда, если я вижу, что ребенок успешнее в другом виде спорта, я могу ему порекомендовать перейти в другую секцию. Бывает, например, бегун хороший, а на лыжах плохо получается. Это будет мне в ущерб, зато полезнее для ребенка.
Лыжный спорт развивает не только силу, ловкость, координацию, но и упорство, трудолюбие. Здоровье улучшается, дети меньше болеют. Всё зависит от тренера и разума родителей. У меня занималась, например, 13-летняя девочка с тахикардией — это учащенное сердцебиение, то есть, лыжный спорт вообще противопоказан. Я спросил: «Ты хочешь от этого избавиться?» «Да». «Полгода ходьбы». Кивает, соглашается. Пошли на лыжную тренировку, говорю ей «Ты ходишь». И вдруг она понеслась на лыжах, я её не мог догнать". «Что такое? Мы с тобой о ходьбе договорились». Отвечает: «Я не могу быть сзади, я хочу быть первой». То есть, амбиции против здоровья. Так нельзя! Эту девочку мы вылечили, с ней все нормально.
Но вот вам еще один пример — тоже амбициозная девочка, маленькая чемпионка школы. Не посещала регулярно тренировки, не повышала свой потенциал, но при этом бегала на всю катушку. Потому что родительские амбиции. Я предупреждал их, что это плохо кончится, что девочка бегает только на силе воли и сорвет здоровье. Родители не понимали. Я ругался, родители обиделись и ушли к другому тренеру. Через два года девочка оказалась в больнице с серьезными проблемами.
Результаты просто так не получаются, надо копить потенциал, повышать выносливость постепенно, чтобы сохранить здоровье. Кстати, это во всем помогает — у ребенка повышается работоспособность, он может учиться лучше, становится более собранным. Некоторые мои бывшие ученики поступили на бюджет в МГУ. При этом тренировались по пять раз в неделю и ездили на сборы.
— Откуда у людей вот эти амбиции, ради которых они готовы серьезно рисковать здоровьем своих детей? Хотят, чтобы ребенок стал чемпионом и много денег заработал?
— Да, возможно. Встречаю как-то приятеля, спрашиваю: «Как сынок-то?» (ребенку лет шесть). Он отвечает: «Сейчас на хоккей возим в шесть утра». Говорю: «Ты что творишь-то? Ты о чем думаешь?» «Хочу, чтоб в НХЛ играл». Каковы шансы туда попасть — один из ста тысяч? Ребенок уже с шести лет на работе! Психика сорвется, да и вообще это как тюрьма.
— Как вы работаете с родителями, чтобы они вас услышали?
— Разговариваю, убеждаю. Говорю: «Давайте здоровьем заниматься! Потом, позже, посмотрим, захочет ребенок заниматься спортом, захочет ли показывать результаты. Если захочет, будем тренироваться! Здоровье и спорт в детском возрасте — несовместимые вещи, потому что там бешеные нагрузки». К сожалению, формально соглашаясь, родители не всегда меня слышат. В детском возрасте мы закладываем фундамент, не нужно быть в детском возрасте всегда первым, чтобы стать чемпионом во взрослом возрасте. Нужно сохранить желание заниматься и здоровье!
Я говорю детям: «Рисковать своим здоровьем не надо. Надо научиться слушать себя. Я вам расскажу, где можно, а где нельзя». Я всё это испытал на себе, и повышенные нагрузки в том числе, и знаю, как правильно. Перетренированные люди — это полуинвалиды.
— С таким подходом, конечно, можно и без зарплаты остаться в современных условиях…
— Ну, я, наверное, немножко больной человек в этом смысле. И меня деньги не интересуют. Я работаю потому, что мне это интересно!
— Вы пятнадцать лет были тренером по биатлону. Почему ушли в лыжные гонки?
— Потому что в Зеленограде в «перестроечные» годы закрыли биатлон. Надо было платить за сигнализацию, за хранение оружия — много разных моментов. Стрельбища здесь и не было — мы ездили в Красногорск, в Истру. При желании ребенка в будущем заняться биатлоном, стрелять можно научиться в старшем возрасте.
— Что нового у вашего сына Матвея, известного биатлониста, чемпиона Европы и члена сборной России?
— После Олимпийских игр он практически в нулевой форме. Сейчас пытается отдышаться, восстанавливается. Он по-прежнему в сборной страны. Я думаю, он отдышится, и будем работать дальше, все будет хорошо!
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