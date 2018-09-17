EMEX. Автозапчасти вовремя.
«Рисковать своим здоровьем не надо. Надо научиться слушать себя». Объявлен набор детей в бесплатную секцию лыжных гонок 17.09.2018 Секция лыжных гонок Реклама

Павел Елисеев, тренер зеленоградского филиала московской спортивной школы №43, отец и личный тренер призера Чемпионата мира по биатлону Матвея Елисеева набирает мальчиков и девочек в секцию лыжных гонок. Тренировки бесплатные, проходят в Зеленограде. Мы поговорили о занятиях, лыжном спорте, его подходе к тренировкам и отношениях «тренер — ученик». Беседа получилась эмоциональной и интересной.

Фото: Юлия Пасечник

— Павел Константинович, с какого возраста можно к вам приходить?

— С девяти лет. Беру детей с 9 до 12 лет, это оптимальный возраст для начала тренировок в нашем виде спорта. Сначала мы знакомимся. И если нам взаимно все нравится, если ребенок адекватный и действительно хочет заниматься, нужно принести мне справку об отсутствии противопоказаний для занятий спортом, тогда можно приступать к тренировкам. Чтобы познакомиться, можно подъехать на тренировку.

— Адекватный в каком смысле? Есть какие-то особенные требования к физической форме ребенка?

— Я имею в виду, что ребенок должен быть самостоятельным, нормально воспитанным, уметь слушать тренера, сообразительным и главное, должен сам хотеть заниматься. Иногда родители приводят детей буквально на поводке, а они сами и не горят желанием тренироваться.

Что касается физической формы — за тридцать пять лет работы я полностью здоровых еще не видел ни разу.

— Так спорт, по идее, и нужен, чтобы здоровье укреплять… Знаете, некоторые родители боятся детей отдавать в спортивную школу: будут сплошные тренировки, выжимание соков, воспитание суперчемпиона, не хватит времени на учебу.

— И правильно делают, что боятся. У нас так и происходит в основном. Выжимают детей, высасывают их силы для своих целей — чтобы были показатели, рекорды, для денег, наконец. Зарплата тренера, к сожалению, зависит от результатов. Выжать ребенка для своей зарплаты — соблазн велик. У меня принципиально другая позиция: последовательно, грамотно развивать детей и не портить их здоровье. Посмотрите на наш спорт: наши юниоры лучшие в мире во многих видах спорта. В таком возрасте большой прирост в результатах дают гормоны роста в организме. Только они не для спорта, а для роста. Когда ребенок быстро растет, надо сбавить всю нагрузку — и психическую в том числе. Но почему-то наши «специалисты» все это забывают. Меня самого перетренировали в детстве, еще до восьмого класса.

Но надо понимать, что придется работать систематически, не пропускать тренировки без уважительных причин. Это не школьный предмет, где можно быстро наверстать пропущенное. Ты пропустил месяц тренировок — а связки-то у тебя не развиваются. Приходится все начинать с нуля, или же начнутся проблемы со здоровьем.

— Как строятся ваши занятия, где проходят тренировки?

— Для начинающих это общефизическая подготовка, мы строим спортивный фундамент. Занимаемся три раза в неделю и в основном на улице. Если совсем сильный дождь, снег, грязь — тренируемся в зале, но это бывает редко. Есть правильная одежда для любой погоды. Не стоит этого бояться, когда дети в движении, они не мерзнут и не заболеют. Сразу после тренировки дети должны переодеться в сухую одежду.

Тренировки проходят на лыжной трассе в лесу за «Ангстремом» или на стадионе МИЭТ. Летом — это быстрая ходьба, бег, упражнения. Параллельно с природой знакомимся, рассказываю детям что-то интересное. Иногда катаемся на роллерах на трассе за стоматологической поликлиникой (Каштановая аллея). Иногда бывают тренировки на велосипедах.

— Можно для начала прийти на пробное занятие?

— Да, можно прийти и посмотреть. Для начала надо познакомиться, посмотреть друг на друга, оценить возможности и желание заниматься. Можно поприсутствовать на тренировке.

— Для занятий нужны свои лыжи и палки?

— Да, новичкам нужны. Спортшкола не предоставляет инвентарь. Иногда кто-то из родителей оставляет лыжи: «Мы выросли, нам не нужны» — спасибо им за это. Если у родителей совсем плохо с финансами, поищем что-то на нашей базе. База у нас находится в «Научном центре» в Южной промзоне, там мы чаще всего и собираемся перед занятиями. Там же можно переодеться.

Фото: Юлия Пасечник

— В какой одежде надо заниматься летом, в какой зимой?

— Летом и в межсезонье — в обычной одежде для физкультуры на улице. Обычные кроссовки. В любую погоду лучше длинные штаны — потому что в лесу есть насекомые. Если жарко, то головной убор обязательно. Главное — одеться по погоде, при этом не слишком жарко, чтобы было комфортно заниматься. Когда мокро или грязно, надо брать с собой полный комплект сменной одежды и обуви, оставлять его на базе, и в конце тренировки сразу переодеваться.
Зимой удобнее будет в термобелье и лыжном костюме, который сделан из непродуваемого материала, отводящего влагу или хотя бы ветровке. В пуховых штанах и куртке заниматься нельзя. Сразу после тренировки дети надевают теплые куртки, чтобы не замерзнуть.

— В чем преимущество лыж перед другими видами спорта, в чем их плюсы?

— Прежде всего — мы сейчас с 9-11-летними не спортом занимаемся, а физической культурой. Спорт будет позже, лет с 16-ти. Я сейчас пытаюсь развивать детей широко, идет общее развитие организма, в межсезонье мы и на байдарках ходим, и на велосипедах катаемся. Что касается вида спорта — какой лучше или хуже, — у меня позиция такая: дети должны научиться играть в волейбол, футбол, баскетбол, бегать, плавать и так далее. Иногда, если я вижу, что ребенок успешнее в другом виде спорта, я могу ему порекомендовать перейти в другую секцию. Бывает, например, бегун хороший, а на лыжах плохо получается. Это будет мне в ущерб, зато полезнее для ребенка.

Лыжный спорт развивает не только силу, ловкость, координацию, но и упорство, трудолюбие. Здоровье улучшается, дети меньше болеют. Всё зависит от тренера и разума родителей. У меня занималась, например, 13-летняя девочка с тахикардией — это учащенное сердцебиение, то есть, лыжный спорт вообще противопоказан. Я спросил: «Ты хочешь от этого избавиться?» «Да». «Полгода ходьбы». Кивает, соглашается. Пошли на лыжную тренировку, говорю ей «Ты ходишь». И вдруг она понеслась на лыжах, я её не мог догнать". «Что такое? Мы с тобой о ходьбе договорились». Отвечает: «Я не могу быть сзади, я хочу быть первой». То есть, амбиции против здоровья. Так нельзя! Эту девочку мы вылечили, с ней все нормально.

Но вот вам еще один пример — тоже амбициозная девочка, маленькая чемпионка школы. Не посещала регулярно тренировки, не повышала свой потенциал, но при этом бегала на всю катушку. Потому что родительские амбиции. Я предупреждал их, что это плохо кончится, что девочка бегает только на силе воли и сорвет здоровье. Родители не понимали. Я ругался, родители обиделись и ушли к другому тренеру. Через два года девочка оказалась в больнице с серьезными проблемами.

Результаты просто так не получаются, надо копить потенциал, повышать выносливость постепенно, чтобы сохранить здоровье. Кстати, это во всем помогает — у ребенка повышается работоспособность, он может учиться лучше, становится более собранным. Некоторые мои бывшие ученики поступили на бюджет в МГУ. При этом тренировались по пять раз в неделю и ездили на сборы.

— Откуда у людей вот эти амбиции, ради которых они готовы серьезно рисковать здоровьем своих детей? Хотят, чтобы ребенок стал чемпионом и много денег заработал?

— Да, возможно. Встречаю как-то приятеля, спрашиваю: «Как сынок-то?» (ребенку лет шесть). Он отвечает: «Сейчас на хоккей возим в шесть утра». Говорю: «Ты что творишь-то? Ты о чем думаешь?» «Хочу, чтоб в НХЛ играл». Каковы шансы туда попасть — один из ста тысяч? Ребенок уже с шести лет на работе! Психика сорвется, да и вообще это как тюрьма.

— Как вы работаете с родителями, чтобы они вас услышали?

— Разговариваю, убеждаю. Говорю: «Давайте здоровьем заниматься! Потом, позже, посмотрим, захочет ребенок заниматься спортом, захочет ли показывать результаты. Если захочет, будем тренироваться! Здоровье и спорт в детском возрасте — несовместимые вещи, потому что там бешеные нагрузки». К сожалению, формально соглашаясь, родители не всегда меня слышат. В детском возрасте мы закладываем фундамент, не нужно быть в детском возрасте всегда первым, чтобы стать чемпионом во взрослом возрасте. Нужно сохранить желание заниматься и здоровье!

Я говорю детям: «Рисковать своим здоровьем не надо. Надо научиться слушать себя. Я вам расскажу, где можно, а где нельзя». Я всё это испытал на себе, и повышенные нагрузки в том числе, и знаю, как правильно. Перетренированные люди — это полуинвалиды.

— С таким подходом, конечно, можно и без зарплаты остаться в современных условиях…

— Ну, я, наверное, немножко больной человек в этом смысле. И меня деньги не интересуют. Я работаю потому, что мне это интересно!

Фото: Юлия Пасечник

— Вы пятнадцать лет были тренером по биатлону. Почему ушли в лыжные гонки?

— Потому что в Зеленограде в «перестроечные» годы закрыли биатлон. Надо было платить за сигнализацию, за хранение оружия — много разных моментов. Стрельбища здесь и не было — мы ездили в Красногорск, в Истру. При желании ребенка в будущем заняться биатлоном, стрелять можно научиться в старшем возрасте.

— Что нового у вашего сына Матвея, известного биатлониста, чемпиона Европы и члена сборной России?

— После Олимпийских игр он практически в нулевой форме. Сейчас пытается отдышаться, восстанавливается. Он по-прежнему в сборной страны. Я думаю, он отдышится, и будем работать дальше, все будет хорошо!

Запись на занятия: 8 (916) 994-20-55 Елисеев Павел Константинович (звонить с 7:00 до 21:00)

 Реклама
Юноша погиб из-за упавших футбольных ворот
«Не замерз и успел на последнюю электричку». Как зеленоградца Дениса Еремина задержали на митинге против пенсионной реформы
Футбольная команда «Зеленоград» победила в финале Кубка Москвы шестой раз подряд
Видео с танцами учениц школы 1739 набрали шесть миллионов просмотров на ютубе
Забор для рисования. В Зеленограде прошел первый граффити-баттл
«Что будет, когда начнется ремонт, неизвестно». Художественный руководитель «Ведогонь-театра» Павел Курочкин о том, как совместить работу и капремонт
Здание постройки середины прошлого века отремонтировали в Зеленограде. Раньше там делали колбасу
Где посадки: почему не видно саженцев на вырубках за 17 микрорайоном
Новая пекарня открылась в 4 микрорайоне. Горячий хлеб — по 19 рублей за буханку
«Всех же бесят собаки без поводка»: житель 4 микрорайона собирает подписи для решения проблемы с собачьими площадками
Стеклянный пешеходный переход вдвое сократит время пересадки с платформы НАТИ на станцию МЦК «Лихоборы»
Неделя любви к велосипедам: велопарад, бесплатный провоз, скидки
Каким станет «Ведогонь-театр» после капитального ремонта за полмиллиарда рублей
EMEX - Качественные запчасти для комфортных и безопасных поездок на машине Объявления
Впервые в нашем городе открылся салон Федеральной Сети Салонов красоты «ЦирюльникЪ» Объявления
Сдаются помещения в Андреевке от собственника Объявления
Детский клуб «Киндер Холл» объявляет запись в группы. Что нового будет в этом учебном году? Объявления
Тренер — похититель клюшки, священник-насильник из прошлого, много ДТП. Обзор происшествий
«Зельгрос» изнутри. Что и за сколько продают в новом зеленоградском гипермаркете
«В гостях у белочки». Обзор новой площадки в 5 микрорайоне
«Рано или поздно каждый выигрывает свой турнир». Тренер по теннису Алексей Лебединец — об академии «Чемпион»
Магнитно-резонансная томография в центре «МРТ Эксперт». Рассказывает главврач Наталия Емельянова
«У детей нет штампов о сложности классической музыки» Наталья Лаврова — о развитии ребенка через искусство
Дзюдо с трех лет. Призер Мира Роман Бузук — о зеленоградском клубе единоборств «Альянс»
Шесть лет на карте: зеленоградец Александр Воробьёв стал двукратным чемпионом турнира EasyKart Russia
Библиотека умного досуга: книги, занятия, коворкинг, кафе и клубы по интересам
Площадь с фонтаном, фитнес с бассейном, залы для танцев, офисный и торговый центры: что еще построят в МЖК
Тысячу пицц по сто рублей продадут 23 сентября в зеленоградских пиццериях «Додо»
Хореографическая школа «Фуэте» объявляет набор детей от 3,5 лет Объявления
Хедвиг — развивающие занятия и подготовка к школе Объявления
Курсы ЕГЭ и ОГЭ в Зеленограде. Профориентация и помощь в поступлении на бюджет Объявления
Ваши завтраки обеды и ужины — уже приготовлены в правильной кулинарии «Парим-Варим». Закажите их и доставку Объявления
Десять школ Зеленограда вошли в рейтинг лучших школ Москвы
Памятник герою Беслана установили в 23 микрорайоне
Выпущена монета с изображением усадьбы Середниково. У коллекционеров она уже стоит 5 тысяч
«Любой ученик при правильном подходе добьется отличных баллов на ЕГЭ и поступит в вуз своей мечты»
«Зелёный бор» на Заводском пруду. В 23 микрорайоне появилась новая зона отдыха
Подписывайтесь на наш Инстаграм. Самые красивые фотографии любимого города!
Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
В сентябре и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
В сентябре и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама