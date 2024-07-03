Как провести время весело и с пользой? Очень просто. Приезжайте в Музей ВБВ на ежегодный ретрофестиваль советской техники Автобаза-2024.
В программе ретрофеста:
- большая выставка советской ретротехники под открытым небом;
- зажигательная музыкально-танцевальная программа;
- интерактивы для детей и взрослых;
- фудкорты и полевая кухня;
- награждение победителей в авто номинациях;
- хорошее настроение и яркие эмоции.
И, конечно же, уникальная возможность бесплатно посетить уличную экспозицию Музея ретроавтомобилей ВБВ.
Организаторы фестиваля:
- Музей ретроавтомобилей ВБВ
- Компания «Автотрейн» — автобусные пассажирские перевозки
Встречаемся в субботу 6 июля в 12.00 по адресу: Льяловское ш., 1А, п. Красный Воин, Музей ретроавтомобилей «ВБВ». Вход свободный
Геолокация — 56.028060, 37.209715
Телефон для аккредитации СМИ: +7(993)352-08-66
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
«Издалека все красиво смотрится, а зайдешь и ужаснешься». Парк Победы снова (третий год) завален мусором, который не успевают убирать Истории
Клещей снова начали травить по всему городу. Предупреждают об этом за 20 минут до начала обработки, хотя она опасна для людей и домашних животных Новости
Электроника и биомедицинская техника в МИЭТ — от технологий 3D сборки микросхем до подавляющего боль нейростимулятора Реклама
Газовый баллон взорвался на крыше автобуса в Москве. «Газобусы» этого производителя ездят и на маршруте e41 Новости
На Быковом болоте начали укреплять береговую линию и строить набережную. Выглядит она плохо и недолговечно Новости
Заброшенный санаторий Артёма возле Зеленограда купили автодилеры. Возможно, там устроят здравницу Новости
Ловите скидку 20% на исследования у доктора Наседкина включая комплексное обследование — до конца июля в Гастроцентре Реклама
Уникальную спортивную площадку обещает поставить в нашем городе канал СТС, если зеленоградский участник телешоу «Суперниндзя. Дети» победит в зрительском голосовании Новости
К очередному повышению коммуналки рассказываем, как получить субсидию на оплату ЖКХ. Кому положена, какие документы, сколько денег вернут Гид
Академия бизнеса и инновационных технологий — Российский новый университет (АБИТ-РосНОУ) приглашает на дни открытых дверей учеников 9 и 11 классов Реклама
Дни клиента в студии массажа лица IDOL FACE — 28-30 июня. Скидка 15% на всё, включая абонементы Реклама
Второй день автобус e41 из Ховрино приходится ждать в среднем полчаса — пассажиры безмолвно ждут, почти никто не жалуется Новости
Детский лагерь «Родник» организует палаточный трудовой выезд — в Себежский национальный парк Реклама