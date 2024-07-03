Как провести время весело и с пользой? Очень просто. Приезжайте в Музей ВБВ на ежегодный ретрофестиваль советской техники Автобаза-2024.

В программе ретрофеста:

большая выставка советской ретротехники под открытым небом;

зажигательная музыкально-танцевальная программа;

интерактивы для детей и взрослых;

фудкорты и полевая кухня;

награждение победителей в авто номинациях;

хорошее настроение и яркие эмоции.

И, конечно же, уникальная возможность бесплатно посетить уличную экспозицию Музея ретроавтомобилей ВБВ.

Организаторы фестиваля:

Музей ретроавтомобилей ВБВ

Компания «Автотрейн» — автобусные пассажирские перевозки

Встречаемся в субботу 6 июля в 12.00 по адресу: Льяловское ш., 1А, п. Красный Воин, Музей ретроавтомобилей «ВБВ». Вход свободный

Геолокация — 56.028060, 37.209715

Телефон для аккредитации СМИ: +7(993)352-08-66