Ретрофестиваль советской техники «Автобаза-2024» - 6 июля в Музее ретроавтомобилей ВБВ 03.07.2024 Peклaма ЧУ «Музей ретро автомобилей ВБВ» ИHH:5044138573 еrid:2VSb5yk9LQp

Как провести время весело и с пользой? Очень просто. Приезжайте в Музей ВБВ на ежегодный ретрофестиваль советской техники Автобаза-2024.

В программе ретрофеста:

  • большая выставка советской ретротехники под открытым небом;
  • зажигательная музыкально-танцевальная программа;
  • интерактивы для детей и взрослых;
  • фудкорты и полевая кухня;
  • награждение победителей в авто номинациях;
  • хорошее настроение и яркие эмоции.

И, конечно же, уникальная возможность бесплатно посетить уличную экспозицию Музея ретроавтомобилей ВБВ.

Организаторы фестиваля:

Встречаемся в субботу 6 июля в 12.00 по адресу: Льяловское ш., 1А, п. Красный Воин, Музей ретроавтомобилей «ВБВ». Вход свободный

Геолокация — 56.028060, 37.209715

Телефон для аккредитации СМИ: +7(993)352-08-66

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