Ресторанно-гостиничный комплекс «Анкор» открылся в Зеленограде. Он расположен на Центральном проспекте, в корпус 305.
«Анкор» это — уникальное гастрономическое путешествие, исключительно русские блюда разных регионов России по демократичным ценам. Проведение любых торжественных мероприятий и корпоративных вечеров как в основном, так и в банкетном зале вместимостью до ста человек
Это отдых в комфортабельных номерах отеля «Анкор»
Наслаждение, расслабление и отдых от повседневности в семейном СПА-комплексе «Анкор»
Каждый день — приятные бонусы и скидки, и лучшая команда «Анкор».
Адрес: Зеленоград, Центральный проспект, корпус 305
Телефон: 8-499-455-55-51
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