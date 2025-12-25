Дата: 31 января 2026 г.
Адрес: дер. Лыткино, 26/О, местоположение
Телефон для покупки билетов и бронирования столов: 8-999-003-12-02
Ресторан напоминает, что 31.12.2025 на новогодний стол доступна услуга на вынос по предварительным заказам — от 5000 рублей.
«Хмельной кабан» будет рад вам.
Сайт: hmelnoykaban.ru
Сайт группы «Bаrrys Band»: barrysband.ru
