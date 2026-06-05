Окрошка на квасе и кефире, а также летние коктейли уже ждут Вас!



Меню с большим выбором блюд по 350, 550, 750рублей!

Собственная пивоварня.

Спортивные трансляции.

Артисты по субботам!



Режим работы: ежедневно с 12:00 до 24:00.

Адрес: деревня Лыткино, 26/О — местоположение: https://clck.ru/3JfZc5



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Сайт: https://hmelnoykaban.ru/

Телефон: 8-999-003-12-02



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