На выбор будет доступно разнообразие новогодних блюд:
- салаты (оливье, винегрет, крабовый, селедка под шубой, цезарь)
- пиццы и пироги (все виды пицц по меню, пироги и хачапури)
- мангал (весь ассортимент по меню)
- и, конечно, блюда на большие компании (поросенок, ягненок на вертеле, гусь запеченный, стейки из семги, стерлядь)
Стоимость заказа: от 5000 рублей.
Заказ необходимо оформить заранее.
Заказ можно оформить:
- по телефону 8-999-003-12-02
- в самом ресторане по адресу дер. Лыткино, 26/О, местоположение
Забронировать столик: hmelnoykaban.ru
