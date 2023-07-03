Новый ресторан, бар и лаунж пространство Arvo открывается на Центральной площади в эту пятницу, 7 июля. Рассказываем о программе праздника, меню и предложении заведения — здесь можно провести дружескую, семейную или бизнес-встречу, свидание, поработать в спокойной атмосфере, провести вечеринку или банкет.