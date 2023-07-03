Ресторан бар лаунж «Арво» открывается 7 июля в центре Зеленограда — в праздничной программе приглашенная звезда Mary Gu 03.07.2023 ZELENOGRAD.RU

Новый ресторан, бар и лаунж пространство Arvo открывается на Центральной площади в эту пятницу, 7 июля. Рассказываем о программе праздника, меню и предложении заведения — здесь можно провести дружескую, семейную или бизнес-встречу, свидание, поработать в спокойной атмосфере, провести вечеринку или банкет.

День открытия:

  • завтракаем с 10 до 14 часов — от 290 рублей
  • обедаем с 12 до 16 часов — от 540 рублей
  • расслабляемся — с 16 до 18
  • врываемся в вечеринку — с 18 до рассвета.

Программа открытия:

  • велком дринк
  • ночная вечеринка
  • приглашенная звезда Mary Gu
  • выступление кавер группы
  • фотозона
  • фотограф
  • рилсмейкер
  • иллюстратор
  • диджей
  • ведущий.

В меню «Арво» — блюда европейской, паназиатской и итальянской кухонь.

В баре — классические и авторские коктейли, собственная лаборатория для приготовления уникальных ингредиентов, а также возможность придумать коктейль не из меню по вашему настроению и вкусу.

Vip-зал и лаунж-пространство, чтобы провести закрытое мероприятие, банкет или вечеринку.

Обещают и летнюю веранду с диванами, креслами, качелями, каминами и vip-бунгало.

Бронирование столов:

Адрес: Центральная площадь, дом 3.

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Метки:
рестораны и кафе, новое место, центральная площадь
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