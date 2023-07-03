Новый ресторан, бар и лаунж пространство Arvo открывается на Центральной площади в эту пятницу, 7 июля. Рассказываем о программе праздника, меню и предложении заведения — здесь можно провести дружескую, семейную или бизнес-встречу, свидание, поработать в спокойной атмосфере, провести вечеринку или банкет.
День открытия:
- завтракаем с 10 до 14 часов — от 290 рублей
- обедаем с 12 до 16 часов — от 540 рублей
- расслабляемся — с 16 до 18
- врываемся в вечеринку — с 18 до рассвета.
Программа открытия:
- велком дринк
- ночная вечеринка
- приглашенная звезда Mary Gu
- выступление кавер группы
- фотозона
- фотограф
- рилсмейкер
- иллюстратор
- диджей
- ведущий.
В меню «Арво» — блюда европейской, паназиатской и итальянской кухонь.
В баре — классические и авторские коктейли, собственная лаборатория для приготовления уникальных ингредиентов, а также возможность придумать коктейль не из меню по вашему настроению и вкусу.
Vip-зал и лаунж-пространство, чтобы провести закрытое мероприятие, банкет или вечеринку.
Обещают и летнюю веранду с диванами, креслами, качелями, каминами и vip-бунгало.
Бронирование столов:
- по ссылке
- или по телефону 8-910-844-21-77.
Адрес: Центральная площадь, дом 3.
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