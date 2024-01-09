Репетиторский центр «iQ-центр» объявляет набор в экспресс группы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по любым предметам 09.01.2024 Реклама Сковородникова А.Ю. ИНН 503236983135 erid:LatgCADTC

Новогодние праздники позади, а это значит, что до сдачи итоговых экзаменов у выпускников осталось меньше 5 месяцев! Репетиторский центр «iQ-центр» объявляет набор в экспресс группы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по любым предметам.

  • Занятия проходят в мини-группах до 8 человек, что позволяет уделить время каждому ученику, двигаясь по индивидуальному плану;
  • Команда опытных репетиторов и экспертов ЕГЭ сопровождает всех детей вплоть до экзаменов 24/7;
  • Занятия проходят в уютной и дружеской атмосфере;
  • Центр располагается в 5 минутах ходьбы от станции Крюково (корпус 1823)

Очный формат занятий, регулярная связь между наставниками и родителями, а так же проверенные годами методики позволяют iQ-центру каждый год выпускать сотни абитуриентов, готовых к поступлению в ведущие ВУЗы страны!

5 месяцев — достаточный срок чтобы достойно подготовиться к сдаче экзаменов, особенно если есть мотивация и хороший наставник!

Всем желающим записаться на занятия по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ до 14 января iQ-центр дарит 4 бесплатных пробных урока по любым предметам!

Записывайтесь по телефону 8-985-700-55-87 или на сайте iq-centr.ru/zelenograd

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