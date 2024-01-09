Очный формат занятий, регулярная связь между наставниками и родителями, а так же проверенные годами методики позволяют iQ-центру каждый год выпускать сотни абитуриентов, готовых к поступлению в ведущие ВУЗы страны!

5 месяцев — достаточный срок чтобы достойно подготовиться к сдаче экзаменов, особенно если есть мотивация и хороший наставник!

Всем желающим записаться на занятия по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ до 14 января iQ-центр дарит 4 бесплатных пробных урока по любым предметам!

Записывайтесь по телефону 8-985-700-55-87 или на сайте iq-centr.ru/zelenograd