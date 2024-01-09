Новогодние праздники позади, а это значит, что до сдачи итоговых экзаменов у выпускников осталось меньше 5 месяцев! Репетиторский центр «iQ-центр» объявляет набор в экспресс группы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по любым предметам.
- Занятия проходят в мини-группах до 8 человек, что позволяет уделить время каждому ученику, двигаясь по индивидуальному плану;
- Команда опытных репетиторов и экспертов ЕГЭ сопровождает всех детей вплоть до экзаменов 24/7;
- Занятия проходят в уютной и дружеской атмосфере;
- Центр располагается в 5 минутах ходьбы от станции Крюково (корпус 1823)
Очный формат занятий, регулярная связь между наставниками и родителями, а так же проверенные годами методики позволяют iQ-центру каждый год выпускать сотни абитуриентов, готовых к поступлению в ведущие ВУЗы страны!
5 месяцев — достаточный срок чтобы достойно подготовиться к сдаче экзаменов, особенно если есть мотивация и хороший наставник!
Всем желающим записаться на занятия по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ до 14 января iQ-центр дарит 4 бесплатных пробных урока по любым предметам!
Записывайтесь по телефону 8-985-700-55-87 или на сайте iq-centr.ru/zelenograd