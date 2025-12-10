Jayseven и Eightsight в Зеленограде
13 декабря 2025 года в клубе «lounge bar» состоится уникальный рэп-концерт двух известных исполнителей — Jayseven и Eightsight. Вас ждёт жаркая атмосфера, заряд энергии и лучшие хиты исполнителей. Не пропустите вечер живой музыки и настоящего хип-хопа!
Вход бесплатный!
Адрес: Зеленоград, корпус 514 строение 3, как добраться — https://yandex.ru/maps/-/CLg26TZT
