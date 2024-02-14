Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Артём Попов.
Я много лет профессионально занимаюсь ремонтом любых стиральных и посудомоечных машин.
- Есть запчасти на любую стиралку и посудомойку, под любой бюджет (оригинальные, аналогичные или б/у).
- Выезжаю в соседние районы: до 15-20 км бесплатно, дальний выезд +300 р.
- Работаю с 8 до 20 ежедневно и без выходных.
Пишите или звоните! Всегда отвечу и проконсультирую. Добавьте мой телефон в список контактов или звоните 8-916-564-39-93 /пишите в телеграм t.me/ArtemStiralka прямо сейчас.
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