Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Артём Попов.

Я много лет профессионально занимаюсь ремонтом любых стиральных и посудомоечных машин.

Есть запчасти на любую стиралку и посудомойку, под любой бюджет (оригинальные, аналогичные или б/у).

Выезжаю в соседние районы: до 15-20 км бесплатно, дальний выезд +300 р.

Работаю с 8 до 20 ежедневно и без выходных.

Пишите или звоните! Всегда отвечу и проконсультирую. Добавьте мой телефон в список контактов или звоните 8-916-564-39-93 /пишите в телеграм t.me/ArtemStiralka прямо сейчас.