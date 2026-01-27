Ремонт бытовой техники в Зеленограде с бесплатным выездом и гарантией 27.01.2026 Реклама ИП Сергеев Н.Н. ИНН:773573557753 erid:2Vtzqwot63V

Когда выходит из строя бытовая техника, важен не только результат, но и подход. В SN-сервисе делают ставку на диагностику и ремонт, а не на автоматическую замену узлов. Компания работает в Зеленограде, имеет высокий рейтинг на Яндекс.Картах и отмечена знаком «Хорошее место» — на основании отзывов реальных клиентов.

Что ремонтируют в сервисе

SN-сервис занимается ремонтом бытовой техники любой сложности. В перечне — стиральные машины, плиты, духовки, посудомоечные машины, варочные поверхности, водонагреватели, а также мелкая бытовая техника: чайники, утюги, кофемашины и другая электроника.
Крупную бытовую технику ремонтируют с выездом на дом, мелкую технику принимают в сервисе.

Отдельное направление работы — ремонт электроники и плат управления. Здесь восстанавливают блоки управления и электронные модули, которые во многих сервисах предлагают менять целиком. Такой подход позволяет снизить стоимость ремонта и сохранить оригинальные комплектующие.

Выезд мастера и диагностика бесплатные в Зеленограде и Андреевке. После ремонта предоставляется гарантия — до 6 месяцев.

«Приносил микроволновку, не успел толком отъехать — позвонили и сказали, что продиагностировали, всё работает. Приехал, показали, хотя до этого запускалась через раз и были проблемы с работой на разных режимах. Даже денег не взяли, спасибо ребятам», — пишут на яндекс-картах.

SN-сервис расположен в корпусе 1650 (вход с торца, 2-й этаж) и работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00, в субботу с 10.00 до 18.00, в воскресенье — выходной. Заказать ремонт можно в самом сервисе, также по телефону или написать в мессенджеры, в том числе в телеграм, по номеру: +7-999-979-40-03.

Для участников группы SN-сервиса действует скидка 10% на ремонт.
