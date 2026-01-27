Когда выходит из строя бытовая техника, важен не только результат, но и подход. В SN-сервисе делают ставку на диагностику и ремонт, а не на автоматическую замену узлов. Компания работает в Зеленограде, имеет высокий рейтинг на Яндекс.Картах и отмечена знаком «Хорошее место» — на основании отзывов реальных клиентов.

Что ремонтируют в сервисе

SN-сервис занимается ремонтом бытовой техники любой сложности. В перечне — стиральные машины, плиты, духовки, посудомоечные машины, варочные поверхности, водонагреватели, а также мелкая бытовая техника: чайники, утюги, кофемашины и другая электроника.

Крупную бытовую технику ремонтируют с выездом на дом, мелкую технику принимают в сервисе.

Отдельное направление работы — ремонт электроники и плат управления. Здесь восстанавливают блоки управления и электронные модули, которые во многих сервисах предлагают менять целиком. Такой подход позволяет снизить стоимость ремонта и сохранить оригинальные комплектующие.

Выезд мастера и диагностика бесплатные в Зеленограде и Андреевке. После ремонта предоставляется гарантия — до 6 месяцев.