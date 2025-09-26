- Капитальный ремонт двигателя.
- Ремонт головки блока цилиндров.
- Любые другие поломки и неисправности.
При ремонте вашего автомобиля в «Автории» вас ждут:
- мастера высшего класса с огромным опытом работы
- современное профессиональное оборудование
- качественный результат выполненных работ
- видео-контроль процесса.
Ну и конечно, в техцентре проводятся все виды кузовных работ, люфт-детектор, сход/развал, диагностика, ремонт ходовой части, тормозной системы и т. д.
«Автория» — команда профессионалов, доверьте ремонт им!
Адрес: Андреевка, Староандреевская ул., 7 Г, карта
Телефон: 8-926-153-38-01
