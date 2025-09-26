Ремонт бензиновых и дизельных двигателей любой сложности в автотехцентре «Автория» 26.09.2025 Реклама ИП Мясников А.Н. ИНН:773574974100 erid:2VtzqvmL6B6

  • Капитальный ремонт двигателя.
  • Ремонт головки блока цилиндров.
  • Любые другие поломки и неисправности.

При ремонте вашего автомобиля в «Автории» вас ждут:

  • мастера высшего класса с огромным опытом работы
  • современное профессиональное оборудование
  • качественный результат выполненных работ
  • видео-контроль процесса.

Ну и конечно, в техцентре проводятся все виды кузовных работ, люфт-детектор, сход/развал, диагностика, ремонт ходовой части, тормозной системы и т. д.

«Автория» — команда профессионалов, доверьте ремонт им!

Адрес: Андреевка, Староандреевская ул., 7 Г, карта
Телефон: 8-926-153-38-01
Реклама
Реклама
Голосования об установке шлагбаумов проводят в нескольких домах Зеленограда. Обещают плату не больше ста рублей с квартиры в месяц Новости
Комик Роман Косицын выступит в Зеленограде с большим стендап-концертом — 26 сентября Афиша
Центр Компьютерного Обучения и дополнительного образования школьникам 2-11 классы — Системное IT-обучение — начни бесплатно! Узнай, как мы учим Реклама
Проезд от Центрального проспекта в 3-й микрорайон будут асфальтировать на неделе. Это часть работ по сквозному проезду к Московскому проспекту Новости
Выступления кинологов, мастер-классы и интерактивы — праздник для собак и их хозяев 27 сентября на стадионе «Элион» в 5-м микрорайоне Жизнь
«Кто не пробовал хачапури, тот не знает, что такое счастье» Реклама
«Народные тропы» заасфальтируют возле домов в 3-м микрорайоне. В других местах с ними ожесточенно борются Новости
Открыть калитку для прохода через территорию поликлиники в 3-м микрорайоне пообещал департамент здравоохранения после публикации «Зеленоград.ру» Новости
Гастроэнтерологи для детей и взрослых в «ЭстеДи»: время позаботиться о своем желудке и кишечнике Реклама
Дорога в школу 1912 для учащихся ближайших корпусов опасна — на территории домов нет лежачих полицейских Новости
Уличная выставка «Сказки в стиле великих художников» работает в Озеропарке возле Школьного озера — обязательно приходите Афиша
Разметку для платной парковки уже рисуют на улице Гоголя Новости
Магазин «Магнит» с кафе открылся на Георгиевском проспекте — на месте бывшего МФЦ Новости
Зеленоградский тренер ставит танцы для звёзд! Реклама
Скульптуру лебедей в третий раз вернули на пруд Быково болото. Теперь видно, что она бронзовая Новости
Дым из-под земли — пожар в Савелкинском проезде Новости
Фонарный столб упал на припаркованную машину в 14-м микрорайоне Новости
Мобильный пункт вакцинации от гриппа заработал возле станции Крюково Новости
«Андреевка LIFE»: финишная прямая Реклама
Популярная певица «Просто Лера» выступит в Зеленограде с концертом — 15 декабря Афиша
Трое детей на незаконно арендованных самокатах и стали участниками ДТП на прошлой неделе. Пострадали как сами нарушители, так и другой ребенок Новости
«Оптика-стиль» в 18-м микрорайоне закрывается после нескольких десятилетий работы Новости
«Большой балет» — школа хореографии в сердце Зеленограда. — приглашает на занятия детей и взрослых Реклама
Ремонт дорог в Зеленограде снова не успели закончить в срок Новости
Полностью беспилотный трамвай запустили в Москве Новости
Душераздирающее видео: ребёнка вынудили подбросить котят — теперь им срочно ищут дом Новости
Официальную причину появления пены в реке Сходня у Школьного озера, которую показали по телевизору на миллионную аудиторию, опровергли зеленоградские коммунальщики Новости
На 27-й маршрут до «Фирсановской» вышли два дополнительных автобуса Новости
Хоровая капелла мальчиков «Орлята» объявляет набор на новый учебный год. 30 августа презентация в КЦ «Зеленоград» Реклама
